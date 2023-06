Giovedì d'estate: al via questa sera la rassegna nel Borgo della Cultura

La rassegna annuale "Giovedì d'estate" torna a Domodossola, offrendo una serata di intrattenimento su tre location diverse. Quest'anno, la sesta edizione dell'evento si svolgerà dal 29 giugno al 27 luglio.

Per aprire le danze, il primo appuntamento di questa sera prevede due eventi simultanei. Alle 21.30, in piazza Mercato l'esibizione del coro gospel "White Spirit Choir", allo stesso orario, in piazza Chiossi, lo spettacolo "Variety Circus". All'ex Cappella Mellerio invece una proiezione speciale, "Frida-Viva la vida", un documentario che esplorerà la vita e l'opera dell'artista Frida Kahlo, offrendo uno sguardo approfondito al suo mondo creativo e alle sue influenze.