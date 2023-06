Sentieri degli Spalloni, rinviati per maltempo i cammini del 30 giugno

Rinviati i cammini dei Sentieri degli Spalloni 2023 previsti per la giornata di venerdì 30 giugno. Sarà quindi possibile percorre 'Montagna e Solidarietà' (prima tappa) e 'In Compagnia degli Spalloni' sabato 19 agosto, con la possibilità per chi volesse aggiungersi e partecipare di prenotare fino al 5 agosto.

Si svolgerà invece come da programma, segnala il presidente Associazione degli Spalloni Nori Botta, la giornata di sabato 1 luglio, che prevede la seconda tappa di 'Montagna e Solidarietà' e '8 Ragazzi di Forno', l’escursione che ripercorre con una rievocazione storica il cammino degli otto ragazzi di Crodo e Premia, scomparsi sotto una valanga nel 1933. Entrambi i gruppi delle due escursioni, percorreranno il percorso 8 Ragazzi di Forno: ritrovo per tutti alle ore 6.00 a Premia.

Questi i dettagli del programma:

Sabato 1 luglio

- Montagna e solidarietà (2a tappa)

- 8 ragazzi di Forno

Escursione giornaliera Maglioggio – Crego – Bee – Cagiogno – Crego.

Il tracciato ripercorre il cammino degli 8 ragazzi di Crodo e Premia che nel 1933 persero la vita sepolti da una valanga nel vallone di Forno.

Sviluppo: mt. 13.700

Dislivello: mt. 830 in salita – mt. 730 discesa



ore 6:00

Ritrovo a Premia

Trasferimento con pulmini sino a Maglioggio

ore 6:45 Partenza escursione

ore 8:30 Passaggio a Crego

ore 11:30 Arrivo a Bee

Alpe Bee arrivo delle comitive

“Una montagna di solidarietà” - Stupenda balconata naturale panoramica.

Campo-base da dove, nel lontano 1933, partirono i numerosi volontari alla ricerca degli 8 ragazzi.

ore 11:30 Esercitazione del Soccorso Alpino - Stazione di Baceno

ore 13:00 Pranzo in compagnia preparato dagli Amici di Bee.

Menù: polenta con salamini e formaggio accompagnato da un buon bicchiere di vino

Prenotazione obbligatoria - Pasquale cell. 392 817 4061 Giuseppe 348 483 4801

ore 14:30 “8 bricolle” in spalla (a simboleggiare le otto bricolle che tornano a casa)

Crego

“8 giovani bricolle ed una valanga di neve”.

Crego, graziosa frazione del comune di Premia che, nel 1933, nel suo piccolo cimitero ha accolto le spoglie

dei giovani travolti dalla valanga di Forno.

ore 17:00 Arrivo delle comitive riunite

ore 18:00 1933-2023 “8 ragazzi di Forno” - Inaugurazione Piazza

ore 19:00 Trasferimento con pulmini a Premia - Canti in compagnia delle fisarmoniche

ore 20:00 Cena preparata dagli Alpini e Proloco di Premia

Menù: Risotto - Grigliata mista di carne - Formaggio - Dolce - Caffe - Vino

Prenotazione obbligatoria - Valeria tel. 348 226 5480 - sino a esaurimento posti

ore 22:00 Musica dal vivo con il gruppo: Legend Music Tribute Band

A breve sarà disponibile anche il programma aggiornato del 19 agosto e tutte le informazioni www.sentierideglispalloni.com

(Credits foto spalloni Walter Moroni)