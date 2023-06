"Cirio e Preioni ci hanno fregato!" Campagna del Pd contro la scelta di non fare un nuovo ospedale nel Vco

“Hanno promesso un nuovo Ospedale. Hanno illuso l’Ossola. Hanno umiliato il Cusio e il Verbano. Vogliono tenerci divisi per costruire nuovi ospedali in tutto il Piemonte tranne qui” si legge sui manifesti che saranno affissi nelle prossime ore sul territorio provinciale. “Il Vco ha bisogno di una sanità di qualità con un nuovo e unico ospedale. Cirio e Preioni: basta bugie, rispettate il Vco” si legge ancora sui manifesti a firma Pd provinciale dove campeggia la foto del governatore e del capogruppo leghista.

“Dopo quattro anni di immobilismo assoluto, con la caduta libera della qualità dei servizi sanitari nel VCO, il percorso deciso dalla Regione è quello dell’ipotetica demolizione e ricostruzione dei due presidi attuali, votata a maggioranza dal Consiglio Regionale” sottolina Alice De Ambrogi dalla segreteria provinciale del Pd. “Un voto al quale non hanno partecipato, come sappiamo, il Presidente del Piemonte Cirio (assordante il suo silenzio) e l’assessore regionale Icardi, a dimostrazione che non vogliono assumersi questa scelta e lasciano da solo con il cerino in mano il capogruppo leghista Alberto Preioni. Una proposta, quella votata dei due ospedali, senza che sia minimamente chiaro (non c’è infatti uno straccio di documento in proposito) quali reparti si manterranno, oltre ai 150 posti letto per presidio genericamente indicati” continuano i Dem provinciali.

“Saranno mantenuti due veri Dea con tutti i reparti che devono avere per poter funzionare? O sarà mantenuto il modello dell’ospedale unico plurisede con mezzo Dea a Verbania e mezzo a Domodossola, come sta avvenendo da anni, con tutte le difficoltà ben note? Nessuno lo sa” sottolineano i dem puntando ancora sulla poca chiarezza circa il mantenimento dei due Dea.





“Per questo ribadiamo che la scelta della destra di Cirio e Preioni, di abbandonare la strada della costruzione di un nuovo e moderno ospedale (richiesto a gran voce dalla maggioranza dei Sindaci, operatori sanitari, categorie economiche, sociali e sindacali ecc.), affiancato da una forte presenza della medicina territoriale e delle Case della Salute, per noi è un clamoroso errore.

I servizi disastrosi (nonostante il generoso impegno di chi ci lavora), le visite per cui si aspettano mesi se non anni, l’impiego massiccio e sempre più forte dei medici gettonisti sono l’allarme che ormai da anni suona forte e chiaro” conclude Alice De Ambrogi.