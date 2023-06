Il sindaco di Malesco: “Intervenire su manutenzione dei fiumi e pulizia degli alvei”

«Governi sempre più immemori sulle problematiche recenti, dopo ogni” tragico evento” infatti assistiamo ad un susseguirsi di asserzioni, progetti e soluzioni per risolverlo, e poi? Nulla di fatto come sempre del resto...

Considerando l’importanza non trascurabile dell'evento alluvionale che ha colpito il nostro territorio nell'autunno 2020 e del più recente di questi che purtroppo si è palesato in Emilia-Romagna, le cause? Il tanto promulgato cambiamento climatico dichiarano alcuni esperti, altri invece sostengono che le cause sono da imputare all’assenza di un adeguata manutenzione dei nostri corsi d’acqua, cosa che peraltro negli ultimi decenni amministratori e cittadini hanno ribadito segnalando più volte la necessità di un adeguato intervento per l’asportazione del materiale detritico in eccesso che è causa dell'innalzamento dell’originario letto fluviale, oltre all’eliminazione di alberi e arbusti che sradicandosi creano grandi ostruzioni degli stessi, provocando esondazioni in caso di piogge copiose ed aggravando notevolmente gli effetti in caso di eventi alluvionali, causa di disastri ambientali e per la maggior parte dei casi anche numerosi decessi.

Non possiamo considerare i fiumi come angoli di natura incontaminata, dobbiamo ricordare che viviamo in un contesto urbanistico-rurale attraversato da numerosi corsi d’acqua che pertanto andrebbero gestiti, indirizzati e regolati al fine di evitare che questi eventi, purtroppo spesso imprevedibili ed improvvisi, provochino ingenti danni e vittime. Per quanto concerne tutto ciò, il mio più grande rammarico è la consapevolezza che le risorse per mettere in atto quanto soprascritto sono disponibili, vi è infatti una legge che obbliga accantonamenti per i piani di manutenzione fluviale, ma che a fatica vengono utilizzati grazie alla sempre più oppressiva burocrazia “all’italiana”.

... Siccità altro fenomeno problematico di cui si è sentito parlare per mesi e mesi, anche in questo frangente abbiamo assistito ad una “gara” di idee risolutive da parte dei nostri politici: sistemazione di acquedotti colabrodo, costruzione di invasi, laghi artificiali ecc. per supportare gli agricoltori in difficoltà. Anche in questo caso, sono bastate le abbondanti piogge cadute negli ultimi mesi a mettere a tacere tutte le soluzioni ostentate a gran voce, lasciandole cadere nel dimenticatoio della politica italiana, ormai costituita prevalentemente da dichiarazioni e spot pre e post elettorali al fine di un significativo approvvigionamento di voti. Fino a quando dovremo assistere a questi deplorevoli teatrini di politicanti che continuando ad incolparsi l’un l’altro perseverano unicamente nel dimostrare disinteresse e incompetenza nel risolvere problemi basilari? Beh nel frattempo incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene...».

Così in una nota stampa il sindaco di Malesco Enrico Barbazza.