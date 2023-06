Con 'Studenti in_onda' gli alunni scoprono da protagonisti il mondo della Radio

Si conclude con il mese di giugno '23 il progetto Studenti in_onda, nato dalla collaborazione del Centro Territoriale per l'Inclusione (CTI-Domodossola) e l'emittente radiofonica locale, Radio EsseEffe in Blu. Per quest'anno scolastico, il progetto era rivolto agli alunni delle scuole domesi del 1° ciclo di istruzione ed ha permesso di ai piccoli allievi di sperimentare il magico mondo della Radio, diventandone protagonisti.

Questo il resoconto dell'iniziativa, raccontato direttamente dai responsabili del progetto.

La radio, per la sua versatilità e flessibilità, è uno dei mezzi più efficaci per sviluppare negli alunni una competenza comunicativa adeguata all'interno di nuovi spazi. Le attività svolte non erano 'scollate' dalla didattica tradizionale, anzi: molto spesso erano le stesse lezioni che si svolgevano in classe ma trasmesse dagli studenti.

“È stata una sperimentazione, non sapevamo quante classi avrebbero partecipato, quindi ci siamo rivolte solo alle scuole del 1° ciclo di Domodossola. Se sarà un successo, pensavamo, lo ripeteremo allargandolo ad altre realtà!” sottolinea Simonetta Siega, Referente CTI.

Quindi ci siamo rivolti a:

scuola secondaria di 1° grado, Gisella Floreanini che ha partecipato con la classe 2° G: gli studenti, divisi in gruppi, si sono intervitati a vicenda per rispondere al tema della trasmissione “La musica e la nostra vita”;

scuola primaria Milani del 1° circolo di Domodossola che ha partecipato con tutte le classi 5^ : gli studenti hanno affrontato delle tematiche molto particolari- “ Le aspettative future ”; “ La giornata pedagogica ”; “ Apparato respiratorio: fumo e danni c ausati”.

scuola primaria Kennedy del 2° circolo di Domodossola , che ha partecipato con tutte le classi 3^ con le trasmissioni: “ Super eroi in onda ”; “ Se io fossi narrazione fantastica ”; “ Favole in libertà ”; “ Scopriamo le favole di Italo Calvino ” – e con tutte le classi 4^ , i bambini hanno trasmesso: “ Esperimento scientifico ”; “ Maestra ti presento Bobbo ”; “ Suoni , voci e parole in libe rtà” (questa puntata interamente musicale); “ La giornata dei calzini spaiati ”

E poi le scuole infanzia facendo cantare alle bambine e ai bambini, canzoni a piacere;

scuola infanzia Bambini di Terezin, del 1° circolo di Domodossola , con il brano “ Evviva la mia scuola ”

scuola infanzia Fernandez, del 2° circolo di Domodossola , con i brani “ La primavera è tornata ” e “ I fiori a primavera ” con le sezioni Orsetti e Scoiattoli;

scuola infanzia Collodi, del 2° circolo di Domodossola , con i brani “ Goccio lina” sezione Girasoli; “ Ci vuole un fiore ” sezione Primule; “ Metto insieme una band ” sezione Genzianelle; “ Viole di bosco ” sezione Viole; “ Per te ” sezione Margherite.

Il progetto si è concluso con l’ultima canzone, “Il pesciolino blu” cantata dai bambini dell’asilo nido comunale “Aquilone” di Domodossola.

“E’ stato un vero successo tutte queste presenze” racconta la responsabile di Radio Esse Effe in Blu, -spiega Filomena Viscomi- abbiamo trasmesso da gennaio a fine giugno, ogni settimana, una classe diversa di studenti, superando tutte le nostre aspettative di adesione”.

“Effettivamente ogni lunedì mattina era possibile alle ore 11.00, in classe con le maestre ma anche a casa dal pc o dallo smartphone, per non parlare di chi approfittava di un tragitto in macchina per accendere la radio, ascoltare la messa in onda del brano dedicato ad una classe di quelle sopracitate; poi lo stesso brano in replica si sentiva alle ore 23.00 del lunedì, alle ore 14.00 del martedì e alle ore 19.00 del mercoledì. I bambini, dopo essere stati protagonisti presso la sede di Radio Esse Effe in Blu, provando l’emozione di parlare al microfono e condividere con i compagni di classe il copione da recitare, si sono riascoltati insieme a scuola con piacere ed allegria. Le loro facce esprimevano gioia ed emozione. Qualcuno non è riuscito ad aprire bocca nemmeno per dire il proprio nome, bloccato dall’emozione. Anche le docenti erano visibilmente emozionate ma soddisfatte del successo ottenuto: non capita tutti i giorni di poter trasmettere direttamente presso un’emittente radio.

Il Progetto La scuola in_onda: territorio e scuola, opportunità per tutti, si inserisce in un contesto di nuove esigenze educative. Nasce nel febbraio 2020 quando, la pandemia ha costretto tutte le scuole ad un improvviso lockdown. I docenti han potuto mettersi in contatto con i loro studenti di scuola infanzia e primaria (alcuni episodi sono stati dedicati anche agli studenti della scuola secondaria di primo grado) con una modalità alternativa di comunicazione: l’emittente radiofonica locale. Nell’a.s. 2020/21 lo stesso progetto di collaborazione tra CTI e RADIO EsseEffe in Blu si è evoluto trasmettendo, settimanalmente, interviste a molti personaggi e temi importanti per il territorio del VCO (un vero successo sono state le interviste fatte ai dirigenti scolastici che potevano, nei 20/30 minuti a loro disposizione, parlare della loro scuola vista con i loro occhi diversi, non solo dal punto di vista burocratico)”.

La scuola in_onda: territorio e scuola, opportunità per tutti, ha trasmesso anche nei mesi estivi, con 3 repliche settimanali, in orario diversificato, il lunedì, il martedì e il mercoledì.

Tutte le interviste sono a disposizione nel sito:

https://www.radioesseeffe.com/ nella sezione Podcast, alla voce Scuola in onda

Il progetto di quest'anno 2022/23, “Studenti in_onda”, è stato pensato invece per gli alunni del primo ciclo di istruzione! È stata solo una sperimentazione per capire se c’era l’interesse della scuola, dei dirigenti e dei docenti per sperimentare nuove modalità di imparare!

Ogni classe ha potuto costruire e trasmettere una puntata radiofonica, a tema libero, avendo cura di raccontare l'argomento trattato con interesse e motivazione nella scelta. La classe ha creato un gruppo di lavoro (redazione) in grado di “gestire” il prodotto ideato, in autonomia, durante la trasmissione. Il tempo a disposizione sarà di circa 20/30 minuti all'interno del quale ogni studente ha potuto scegliere il ruolo preferito nella realizzazione della puntata dedicata alla propria classe.

La sede di Radio EsseEffe in Blu (la radio si trova a Domodossola in via S. Francesco D'Assisi 23) ha ospitato in questi 6 mesi circa 480 alunne/i, 20 classi/sezioni per produrre, con il linguaggio dei nuovi media, le loro storie, dando agli studenti la possibilità di sviluppare l'identità personale e il senso di appartenenza al gruppo; migliorare le capacità di scambio, di dialogo, di confronto e di collaborazione; rafforzare competenze relative a linguaggi diversi; intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale; ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti confrontando, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili.



Si ritiene importante che il punto di forza dell’iniziativa possa essere la motivazione a lavorare per realizzare, con l'intera classe, una puntata da trasmettere in radio, apprendendo contemporaneamente sia i contenuti disciplinari che abilità pratiche.