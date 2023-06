Inaugura il 2 luglio il Punto Scambio Libri di Cheggio. Grazie all'Associazione Amici di Cheggio anche la località della valle Antrona avrà da domenica il suo punto di bookcrossing per contribuire a trasformare il mondo in una biblioteca a cielo aperto. Il taglio del nastro della postazione in via Cheggio 1 è in programma alle 10. Dopo l’inaugurazione è previsto un aperitivo.