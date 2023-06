Druogno, al via la stagione 2023 del polo museale UniversiCà

Parte il primo weekend di luglio, nell’ala est dell’ex colonia montana, la stagione 2023 del Polo Museale UniversiCà di Druogno. In programma visite guidate, tour animati, incontri ed experience multimediali realizzati in collaborazione con Fondazione di Intra onlus e nella ricorrenza del centenario della Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

I 2.500 mq del Polo museale saranno visitabili a luglio, tutti i sabati e le domeniche dalle 14 alle 18. Ad agosto aperto tutti i giorni dal 1 al 20, sempre dalle ore 14 alle 18. A settembre visite nei weekend su prenotazione telefonica allo 032265182. Lo spazio è un grande collettore per raccontare civiltà alpina e territorio, tra il Museo Vivo con esperienze multimediali, la mostra Geo d’Etica su geografia e cartografia, oltre agli allestimenti tematici.

La rassegna Memorie e Montagne



In programma anche la 12° edizione di Memorie e Montagne che vede diversi incontri ed esperienze culturali con inizio alle 17. Il 15 luglio si celebra la storia della Ferrovia Internazionale con l’incontro 'Il trenino bianco e blu'. Seguirà, il 29 luglio, una conferenza su 'Mille anni di clima dell’Alto Piemonte' attraverso gli studi e le ricerche dello storico del clima Luca Dal Bello. ll 12 agosto con l’antropologo Luca Ciurleo parlerà invece di fabbriche e grande distribuzione con l’identità del territorio raccontata attraverso il riuso degli spazi, da Villadossola fino ad arrivare a Torino. Il 19 agosto chiuderà la stagione 'Non c’è solo un caffè', workshop con degustazione per un primo avvicinamento al mondo del chicco e della sommellerie.

Visite animate al museo

Nelle domeniche di agosto, durante le aperture, saranno proposti tour animati al Museo con un accompagnamento guidato. Una coinvolgente narrazione a tappe alla scoperta delle peculiarità e delle curiosità che legano la Valle allo sviluppo della Ferrovia Vigezzina, in occasione del suo centenario.

Tutti i dettagli sul sito www.universica.it