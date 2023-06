Filippo Cigala Fulgosi: ''Sanità, va tutto bene.....''

‘’Sanità, va tutto bene….’’. E’ ironico Filippo Cigala Fulgosi, sindaco di Ornavasso. Che sulla pagina Facebook del Comune della bassa Ossola ritorna alla riunione di giovedì dove i sindaci sono stati chiamati a votare il raggiungimento degli obiettivi da parte del direttore generale dell'Asl VCO e di fatto sul funzionamento della sanità nel nostro territorio.

‘’Pur dichiarando tutti che sulla sanità non si fa politica- scrive Filippo Cigala Fulgosi - il risultato della votazione è stato di una netta spaccatura tra sindaci di centro destra e sindaci di centro sinistra con i primi che hanno approvato la relazione dell'Asl VCO. Secondo questi colleghi le evidenti criticità della nostra sanità rientrano nella norma e sono in via di progressivo miglioramento così come i tempi delle liste di attesa.

Forse vivo in una realtà parallela perché per me è esattamente il contrario. E in questa realtà parallela vivono i tanti che tutti i giorni affrontano sulla loro pelle le evidenti carenze del nostro sistema sanitario locale, quelli costretti a farsi curare altrove e gran parte di medici ed infermieri che da sempre evidenziano enormi problematiche di strutture, personale e organizzazione. Per tali ragioni non ho potuto esimermi dal dare il voto contrario della mia comunità’’.

Solo pochi giorni fa il sindaco aveva anche commentato la decisione della Regione di non fare un nuovo ospedale nel Vco.

‘’Una decisione contraria non solo alla richiesta della maggioranza del territorio e del personale medico e sanitario ma soprattutto alle conclusioni a cui sono giunti tutti gli studi commissionati negli anni dalla Regione Piemonte a propri esperti e ad organismi indipendenti. Così facendo ai residenti del VCO non sarà quindi garantito come nelle altre province un livello sanitario pubblico adeguato’’ aveva scritto.

‘’La cosa più triste – dice Filippo Cigala Fulgosi - è vedere che chi in questi giorni si riempie la bocca con asseriti 200 milioni di investimento non è stato nemmeno in grado di fornire all’Asl VCO le risorse per acquistare un ulteriore macchinario necessario per le analisi dei tamponi Covid o quello per assistere gli interventi dentistici in anestesia generale delle persone con disabilità. Sono dovute intervenire le unioni montane dell’Ossola ed il Comune di Domodossola per comperare tali macchinari recuperando dai loro limitati bilanci rispettivamente 28 mila e 7 mila euro. Senza dubbio abbiamo un concetto diverso di attenzione ai reali bisogni sanitari delle nostre comunità e operiamo seguendo valutazioni tecniche e non secondo convenienze elettorali del momento’’.