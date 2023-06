Alla Rsa di Vogogna compleanno centenario per Maria Giuseppa Pasqualino

Compleanno centenario alla Rsa Villa Presbitero di Vogogna. Martedì 27 giugno la signora Maria Giuseppa Pasqualino ha festeggiato il secolo di vita con i due figli, i famigliari e gli ospiti e il personale della struttura.

La signora Maria Giuseppa è nata il 27 giugno 1923 a Celle di Bulgaria in provincia di Salerno e, dopo aver lavorato come contadina nel suo paese natale, si è trasferita in Ossola, dove ha trovato impiego nelle strutture ricettive, in Svizzera e poi a Stresa. “La sua è stata una vita sempre dedicata alla famiglia e, molto devota, ha costantemente frequentato il centro anziani di Piedimulera” spiegano dalla Rsa.

La festa per celebrare l’importante traguardo e fare gli auguri alla festeggiata ha visto anche la presenza del direttore generale Rino Bisca e del Commissario prefettizio presso il Comune Giuseppe Minissale, che -oltre a portare alcuni doni- ha letto un toccante messaggio rivolto alla festeggiata. “Il pomeriggio -raccontano dalla struttura-, allietato dalla musica con l’immancabile grande torta e le candeline, è volato tra sorrisi e battimani a sottolineare con calore e serenità il valore di questa data”.