Domo 2, DB Cargo Italia prevede l'esubero di 27 lavoratori

Questo il comunicato di Filt-Cgil e Uil-Trasporti dopo che lo scorso 16 giugno, nella sede di DB Cargo Italia a Novate Milanese, in provincia di Milano, si è tenuto un incontro tra la società e le organizzazioni sindacali.

‘’L 'azienda di trasporto merci ferroviario ci ha comunicato che nell'ultimo periodo l'andamento generale della stessa non godeva di ottima salute. Dopo anni di crescita esponenziale, sia in termini di traffico sia in termini di assunzioni, a causa della crisi globale e dell'innalzamento dell'inflazione la Società ha dovuto far fronte a diverse problematiche: una netta diminuzione dei volumi, costanti soppressioni da parte del committente dei servizi intermodali e il venir meno degli incentivi statali verso le Società che effettuano trasporto merci su rotaia. A detta dell'Azienda la crisi si accentra maggiormente nell'area Nord Ovest in cui hanno sede tre impianti storici che, con il loro costante lavoro, hanno contribuito alla crescita del settore merci DB Cargo Italia. Gli impianti interessati dalla riduzione e azzeramento dei volumi di lavoro sono quelli di Domo2, Novara Boschetto e Torino-Orbassano. Per l’impianto di Torino-Orbassano è prevista una riduzione del 50% della forza lavoro. Per l’impianto di Novara Boschetto è prevista la chiusura totale dell'impianto, che coinvolgerà 18 lavoratori: di questi, 11 con qualifica di personale di macchina verranno “ceduti” a Trenord per un periodo minimo di 18 mesi con l’intenzione di rendere definitiva la cessione; i restanti 7, con qualifica di personale di terra, verranno trasferiti in altri depositi non ancora specificati a seconda delle esigenze Aziendali. Per l’impianto di Domo2, invece, è previsto un azzeramento del settore manovra con conseguente esubero di 27 lavoratori appartenenti al personale di terra: di questi, 10 subiranno un trasferimento forzoso nella sede di Milano Fiorenza e i restanti 17 verranno trasferiti presso altri depositi non ancora specificati a seconda delle esigenze aziendali.

La direttrice del Sempione sarà oggetto di forti investimenti per il potenziamento del traffico ferroviario, tra i quali raddoppio della linea da Domodossola a Domo2 e l'abbassamento delle gallerie presenti sulla linea da Arona a Domo2 e l'adeguamento del binario, che al momento non è ancora idoneo al transito dei treni Hupack tra le stazioni di Preglia ed Iselle. Siamo consapevoli del fatto che gli interventi di modifica sopracitati comporteranno inizialmente un calo dei volumi di merce trasportata, ma al termine degli stessi ci sarà una crescita esponenziale del traffico con conseguente aumento di lavoro. Come organizzazioni sindacali siamo fortemente contrari al taglio del personale nonostante il periodo di evidente calo di lavoro; sosteniamo invece la necessità di trattenere il personale altamente qualificato già esistente, in vista del futuro sviluppo e ampliamento dello scalo di Domo2, attualmente già in atto. Anche per questi motivi abbiamo immediatamente attivato le procedure di raffreddamento e di conciliazione, ai sensi della legge 146/90 e ss.mm.ii., alle quali l'Azienda ha risposto con un primo incontro, svoltosi in data 26 giugno 2023, e con la programmazione di un ulteriore incontro in data 07 luglio 2023’’