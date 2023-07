Indagine Ires, in Piemonte una persona su quattro ha più di 65 anni

In Piemonte ci sono oltre un milione di persone anziane. Lo dice la matematica, ma soprattutto lo conferma l'ultima indagine Ires, che quantifica nel 26% la quota di residenti che hanno superato i 65 anni. Considerando che in tutto gli abitanti della nostra regione sono poco più di 4 milioni e 240mila, il conto è presto fatto. Con un dettaglio: quasi 9 persone su cento hanno addirittura più di 80 anni.

Dopo il periodo del Covid, risale l'aspettativa di vita dei piemontesi: arriva a 82,5 anni mentre nel 2019 era di 82,7 anni.

Persi 15.600 abitanti, gli stranieri non bastano

In un anno si sono persi circa 15.600 residenti, a causa dei decessi che hanno doppiato le nascite. E solo in parte l'arrivo di immigrati ha contribuito a limitare i danni: la quota di persone non italiane, infatti, resta sotto il 10%, arrivando al 9,8%.

Anche i lavoratori sono sempre più anziani

Ma la carta d'identità finisce per pesare anche nel mondo del lavoro: se da un lato si sono calcolati 18mila posti in più, nel corso del 2022, il tasso di occupazione (65%) e quello di attività (77%) sono da considerare in un contesto che ha visto la riduzione della popolazione in età di lavoro (-3% sul 2019). Basti pensare che il 9% degli occupati ha più 60 anni. Un lavoratore su dieci o quasi. Erano il 4,8% nel 2011.

Aumentano le malattie croniche

Invecchiare però vuol dire anche aumentare la possibilità di soffrire di qualche malattia. E infatti, se aumenta l'aspettativa di vita, cresce anche la porzione di persone che soffrono di patologie croniche: si tratta del 40,1%.