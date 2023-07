Morti sul lavoro, Vco ancora maglia nera con 3 decessi da inizio anno

Siamo arrivati al giro di boa dell’anno e la tragedia delle morti bianche non accenna a diminuire. Il lavoro prosegue inesorabilmente a mietere vittime nel nostro Paese. E dopo cinque mesi ciò che ancora colpisce, oltre ai numeri, è l’incidenza di mortalità specie tra i giovanissimi lavoratori. Non a caso, i sindacati in Piemonte hanno lanciato l'allarme, con la manifestazione dei giorni scorsi di fronte al Palazzo della Regione e l'incontro con il governatore Alberto Cirio.

Rischio di morte doppio per i più giovani

Per chi ha un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, infatti, il rischio di morire sul lavoro è doppio rispetto ai colleghi che hanno un’età compresa tra i 25 e i 34 anni (11,3 infortuni mortali ogni milione di occupati contro 6,1). "Se dal confronto con l’anno scorso possiamo considerare positivamente la diminuzione del 24,1% degli infortuni denunciati, dobbiamo però ricordare come nel 2022, e in particolare nei primi mesi dell’anno, fossero ancora molti gli infortuni denunciati connessi al Covid che oggi, invece, non compaiono più nelle statistiche”, sottolinea il presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro, Mauro Rossato.

Peggio del Piemonte solo Veneto e Lombardia

Sempre sul fronte delle incidenze, quella minima viene rilevata, invece, tra i 35 e i 44 anni (pari a 5,6 infortuni per milione di occupati), mentre la più elevata nella fascia dei lavoratori ultrasessantacinquenni (46,6), seguita dalla fascia di lavoratori compresi tra i 55 e i 64 anni (21).

Morti. Sono 358 le vittime sul lavoro in Italia, delle quali 271 in occasione di lavoro e 87 in itinere. Ancora alla Lombardia la maglia nera per il maggior numero di vittime in occasione di lavoro (57). Seguono: Veneto (25), Lazio (23), Piemonte (21), Campania e Sicilia (19), Emilia-Romagna e Puglia (17), Toscana (13), Abruzzo (11), Umbria (9), Marche, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (8), Liguria (7), Sardegna (4), Calabria (3), Valle d’Aosta e Basilicata (1).

Nei primi cinque mesi del 2023 è sempre il settore Trasporti e Magazzinaggio a registrare il maggior numero di decessi in occasione di lavoro: sono 41. Ed è seguito dalle Costruzioni (31), dalle Attività Manifatturiere (29) e dal Commercio (19). La fascia d’età numericamente più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è sempre quella tra i 55 e i 64 anni (101 su un totale di 271).

Infortuni. Le denunce di infortunio sono in diminuzione del 24,1% rispetto a fine maggio 2022. Erano, infatti, 323.806 a maggio 2022. Nel 2023 sono scese a 245.857. E il decremento risulta essere sempre maggiormente rilevante, come del resto nei mesi precedenti, nel settore della Sanità; lo scorso anno le denunce erano 47.381, mentre a fine maggio 2023 sono diventate 11.749. Altra conferma, questa, della totale ‘estinzione’ degli infortuni connessi al Covid dalle statistiche. Anche dopo i primi cinque mesi del 2023, il più elevato numero di denunce arriva dalle Attività Manifatturiere (28.430). Seguono: Costruzioni (12.336), Trasporto e Magazzinaggio (12.048), Sanità (11.749) e Commercio (11.698).

La maglia nera spetta al Vco

Per quanto riguarda le province con il più alto numero di morti bianche in rapporto al numero di occupati la maglia nera spetta ancora al Vco, a fine febbraio la nostra provincia era terza dopo Cremona e Rovigo poi in aprile un nuovo decesso ha messo il Verbano Cusio Ossola sul podio di una classifica non certo edificante, che vede Bari come unica grande città nelle prime dieci posizioni. Torino è al 49esimo posto con 9 decessi e una incidenza del 9.9% di morti rispetto al numero degli occupati, facendo meglio di Milano (47° posizione) e peggio di Roma (52°). Novara scende al 71mo posto con una morte bianca su 158.110 lavoratori e un indice di incidenza di 6,3, dopo che il decesso sul lavoro di inizio anno l'aveva collocata in zona rossa, al nono posto, nel primo bimestre dell'anno.