A settembre Vinavil festeggia i 100 anni di vita. Il 9 settembre, per l’occasione, lo stabilimento che sorge al numero 7 di via Toce, aprirà i cancello alle visite.

La nascita dello stabilimento di Villadossola risale in realtà al 1919, ma il sito produttivo fu effettivamente avviato nel 1922.

Il centenario ricadeva lo scorso anno, ma la società ha rinviato la festa per evitare problemi dovuti alla possibile ‘coda’ lasciata della pandemia Covid.

Una festa per Vinavil che è una realtà industriale importante per il territorio ossolano. Dove si produce la colla Vinavil che prende il nome da Vinilacetato a Villadossola.

Lo stabilimento nacque infatti come SET (Società Elettrochimica del Toce) nel 1917, e nel 1942 entra nel gruppo Montecatini. È proprio nel 1942, che nasce la “colla bianca” che dieci anni dopo prenderà il nome di "adesivo universale" Vinavil. Nel 1951 diviene per metà italiano (Montecatini) e per metà francese (Rhône - Poulene) ma il matrimonio italo-francese entra in crisi: i Francesi alla fine del 1971 abbandonano e lo stabilimento diventa interamente di proprietà Montecatini, nel frattempo divenuta Montedison. Nel 1972 diventa prima Montedison Fibre e poi Sicma Chimica. E’ nel 1994 che il gruppo Mapei acquisisce da EniChem Synthesis l’attività produttiva di resine acetoviniliche con le unità di Villadossola e Ravenna.