Urta involontariamente una ragazza in un locale: in quattro lo prendono a calci e a pugni. Due hanno solo 15 anni

I carabinieri della Stazione di Domodossola hanno denunciato due ventenni e due 15enni dell’Ossola per lesioni personali aggravate. Vittima del pesante pestaggio, avvenuto lo scorso fine settimana, un giovane del posto che stava trascorrendo una serata tra amici in un noto locale dell’Ossola.

L’aver urtato involontariamente una ragazza, ha scatenato la reazione violenta degli amici della giovane che hanno iniziato a spintonarlo, facendolo cadere. Una volta a terra lo hanno colpito con calci e pugni. Solo grazie all’intervento del personale del locale è stato possibile sedare l’aggressione e allontanare il malcapitato prestandogli i primi soccorsi.

Il ragazzo, portato in ospedale , è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni, dopo aver riportato una frattura del setto nasale e di un dito della mano. Il giorno dopo il giovane ha presentato querela ai Carabinieri di Domodossola che attraverso la visione dei filmati e le testimonianze delle persone presenti nel locale sono riusciti a risalire all’identità degli aggressori.

Per due ventenni e due quindicenni del posto è scattata la denuncia in stato di libertà per concorso in lesioni personali aggravate.