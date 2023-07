Formazza, prosegue la prima edizione del Festival dei Fiori di Montagna

Festival dei Fiori di Montagna oggi e domani a Riale, aspettando la Bettelmatt Ultra Trail dell'8 luglio. La val Formazza, con questa prima edizione del festival, omaggia così la fioritura estiva di luglio con tante iniziative tra natura e benessere, come la passeggiata al Kastel, giardino botanico tra i più importanti d’Europa, che sarà replicata domattina. Il 2 luglio la manifestazione prosegue anche con massaggi olistici e reiki, il laboratorio di respirazione in ambiente alpino, pilates tra i fiori e il laboratori creativo 'Le api e i fiori'.

Main event della giornata di oggi l'edizione 2023 di But Gourmet, iniziativa nata nel 2019 per valorizzare la gastronomia locale, Bettelmatt in primis. L'atteso pranzo all’aperto nella suggestiva Piana di Riale ha visto la partecipazione di sei grandi chef con un piatto che ha esaltato il ruolo di fiori e piante in cucina. I protagonisti sono stati Matteo Sormani, Marco Sacco, Norman Berini, Corrado Scaglione, Sabina Villaragia e Renato Bosco. Gli incassi del pranzo saranno devoluti, al netto delle spese, a “un fiore per la Romagna” devastata dall’alluvione attraverso Fondazione Specchio dei Tempi e serviranno al progetto di ripartenza di artigiani e commercianti che hanno perso tutto con le recenti inondazioni.

Il Festival dei Fiori e But Gourmet sono il prologo alla Bettelmatt Ultra Trail Formazza 2023, in programma sabato 8 luglio, corsa suddivisa in 3 percorsi principali di 57, 39 o 23 chilometri, con dislivelli che vanno da 1.300 per il più breve, a oltre 3.000. Il percorso da 57 chilometri è stato teatro dei Campionati del Mondo di Sky Ultra ISF (International Skyrunning Federation) nel 2022.

La gara propone anche un quarto percorso di circa 6 chilometri per chi è poco avvezzo alle competizioni in montagna più impegnative, ritorna infatti la Bettelmatt Mini Trail, il cui ricavato andrà ad aggiungersi alla somma destinata a “un fiore per la Romagna”. Quest'anno inoltre la base operativa dell'evento si sposta: tutti i percorsi iniziano e terminano in frazione Valdo.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.butformazza.it