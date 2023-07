Musica e non solo, Vinylla: festival all’insegna del vintage nel parco di Villa Caselli

Musica, vinili, libri usati, eventi artistici ed enogastronomia. È quanto offre la prima edizione di Vinylla, festival all’insegna del vintage nella suggestiva cornice del parco di Villa Caselli a Masera.

“Negli ultimi anni l'associazione ha avuto accesso al parco della villa, di proprietà del Comune, per promuovere eventi musicali e culturali per far riscoprire questo meraviglioso spazio. Abbiamo voluto promuovere un evento unico e nuovo per il territorio unendo diverse attività e coinvolgendo altre associazioni locali per creare sinergie e offrire agli avventori un’esperienza davvero magica” sottolinea la presidente della Pro Loco Arianna Giannini.

Sabato 1 luglio, dalle 15 a mezzanotte, il parco prenderà vita grazie a numerose attività che andranno incontro alle esigenze di tutte le fasce d’età.

In programma:

- esposizione di hobbisti di vinili e libri usati, antichità e rarità

- presentazione del libro “Ora che ho incontrato te” di Rosario Pellecchia, celebre scrittore, dj e conduttore radiofonico. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione “Il sogno di Giulietta”

- mostra d’arte a tema all’interno dell’antica serra, organizzata dall’associazione “Wide Art Vco”

- corner con sommelier per degustazione vini di Vinoteka al taglio (Villadossola)

- laboratorio per bambini

- 9 ore di dj set con vinili

- drink corner in collaborazione con Glu (drinkglu.com)

- punto ristoro e food truck

Aggiornamenti sui social @prolocomasera