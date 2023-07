Rumianca, un successo la festa di San Giovanni

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, che aveva visto l'ultima edizione nel 2019, quest'anno è ripresa alla grande la festa nella pineta di Rumianca organizzata dal Comitato San Giovanni. Tante le persone che dal 23 al 26 giugno hanno frequentato la manifestazione, con la frazione e la pineta che si sono ripopolate nei giorni della festa.

Per la 18ma edizione della manifestazione sono state proposte dagli organizzatori quattro serate di musica, servizio griglia, cucina e bar. Domenica, dopo la messa e la processione con la statua del santo per le vie della frazione, si è svolto il tradizionale pranzo sotto la pineta. Giochi e spettacoli per bambini, corsa a piedi, il raduno d'auto sportive hanno fatto da cornice alla festa in pineta.

“Sperando di aver soddisfatto le aspettative di chi è venuto a trovarci, colgo l’occasione per ringraziare tutti i presenti e chi ha contribuito alla buona riuscita della festa. Il bel tempo ci ha aiutato, la festa è andata benissimo ed è in continua crescita. Siamo soddisfatti del riscontro ottenuto e stiamo già programmando la 19ma edizione, oltre agli altri eventi che organizziamo a Rumianca durante l'anno” il commento del presidente del Comitato San Giovanni Davide Sala.