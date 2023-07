''Sugli ospedali la Regione ha deciso, ora lavoriamo seriamente senza perderci in polemiche''

Davide Carigi, sindaco di Beura Cardezza, è stato eletto pochi giorni fa nella Rappresentanza dei sindaci dell’Asl, il ‘parlamentino ristretto’ dei sindaci in seno all'azienda sanitaria locale.



Carigi, soddisfatto per la nomina?

‘’Più che essere soddisfatto mi preoccupo del fatto di poter essere all’altezza di questo compito che richiede di verificare, condividere o proporre delle azioni che seppur tecniche necessitano di decisioni anche politiche; la politica ovviamente intesa come l’amministrazione delle cose dello Stato e della vita pubblica e non come oggi la si vuol far passare in senso negativo; addirittura in molti casi la si disconosce pubblicamente per opportunità ma poi la si pratica faziosamente.

Innanzitutto mi sento di ringraziare i Sindaci e gli amministratori per la fiducia riposta nella mia persona sperando di poter portare seppur modesto, il mio contributo’’.

Una grossa responsabilità visti i momenti difficili della sanità nel Vco…

‘’Sì, stiamo vivendo in un momento molto difficile e non solo a livello di sanità e non solo nel Vco, purtroppo ci aspettano anni in cui non ci potremo più permettere di non considerare che un certo tipo di società ha bisogno dei veri riferimenti a partire dalla tutela della salute ovviamente ma anche di molto altro e in tutto questo mi permetto di dire che abbiamo bisogno di ritrovare la vera essenza della vita, perché stiamo correndo troppo confondendo inevitabilmente i veri valori, così facendo non mettiamo più al centro delle nostre attività l’uomo e in questo abbiamo delle responsabilità di fronte a Dio, che si dobbiamo prendere come riferimento’’

La Regione ha optato per due ospedali anziché uno nuovo. Carigi condivide questa scelta e perché?

‘’La Regione Piemonte finalmente ha deciso per i due ospedali e si è assunta la responsabilità della decisione che credo non sia stata facile, decisione che nessuno fino ad oggi aveva preso e quindi a questo punto bisognerà lavorare seriamente e convintamente in quest’ottica , senza perdersi in ulteriori polemiche e perdite di tempo. Solo il tempo appunto dirà se la scelta era quella giusta, ma noi dovremo fare la nostra parte; quello che pensa Carigi poi è ininfluente’’.

