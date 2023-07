Il Piemonte, la Lombardia, l'ospedale e il pendolarismo sanitario

Il presidente Attilio Fontana, che ha anche la delega alla sanità, non ha votato per l’ospedale nuovo del Vco. Mentre tutto il consiglio regionale lombardo ha deciso che la nostra provincia debba avere due ospedali rifatti.

Chissà cosa ne pensano coloro che avevano promosso il referendum per passare il Lombardia?

Fermi tutti! Mi dicono dalla regia che non siamo mai passati in Lombardia. Non è Fontana che non ha votato, ma il presidente Alberto Cirio. Che nel Vco ci viene per altre cose certo meno rilevanti della sanità, ma non si è mai degnato di sottoporsi ad un confronto coi sindaci su un tema così importante.

Al di là che fosse giusto o no il referendum pro Lombardia - non tocca a noi dirlo - oggi saremo certo più attratti dalla regione confinante: la scelta di cancellare il nuovo ospedale ci farà sì andare in Lombardia. Temiamo che non saranno pochi i residenti del Vco che per farsi curare saranno costretti a fare i pendolari. Se non solo verso la Lombardia, facilmente verso altre strutture piemontesi....