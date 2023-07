Verso l'inaugurazione della Via dell'Abate: trekking con gli scultori del legno

È uno dei percorsi storici più affascinanti dell'arco alpino, apprezzato per la straordinaria bellezza dei territori che attraversa, dalla Val d'Ossola a Disentis, nel Canton Grigioni. Si chiama "Via dell'Abate" ed è intitolata a Nicolao de Rodis-Baceno, originario della Valle Antigorio, abate del grande monastero di Disentis, nelle Alpi Retiche.

In attesa dell'inaugurazione di settembre, il 22 e 23 luglio è in programma tra Baceno, Premia e Formazza un trekking dedicato alla realizzazione di sei sculture lignee che si legheranno per sempre al progetto "La Via dell'Abate. Sulle orme di San Bernardo". Sei scultori, selezionati dalle amministrazioni e dai vari partner, realizzeranno un’opera legata ai temi del progetto durante una residenza di quattro giorni.

I Comuni di Baceno, Premia e Formazza hanno scelto dunque di attivare una call pubblica per chiamare a raccolta il maggior numero di artigiani del legno e artisti di land art e valutare le proposte che meglio si legheranno ai seguenti temi:

San Bernardo , a 1000 anni dalla nascita e a 100 dalla canonizzazione

Riscoperta della Via dell’Abate , della sua storia e della sua nuova veste

Promozione di un turismo slow ricco di storia, natura, comunità e buon cibo.

L’ospitalità dei sei artisti sarà a carico della Proloco di Formazza, che garantirà vitto e alloggio da mercoledì 19 luglio a domenica 23 luglio. Durante il week end sarà promosso un trekking lungo questa porzione della Via dell’Abate e gli escursionisti potranno ammirare gli artisti all’opera. Le sculture saranno realizzate con il supporto di tre artigiani locali che metteranno a disposizione le proprie competenze, strumenti, abilità.

Le opere, accompagnate dalle taghe con i nomi degli artisti che le hanno realizzate, rimarranno sul percorso e – negli intenti dei Comuni promotori – saranno affiancate nei prossimi anni da altre sculture.

Di seguito un estratto del regolamento per partecipare alla selezione.

Possono inviare la propria candidatura per la partecipazione alla selezione gli scultori/artigiani del legno maggiorenni nati in Italia (o qui attualmente residenti) che non abbiano ancora compiuto, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, il 35° anno di età. Tutte le candidature devono pervenire agli organizzatori entro e non oltre domenica 16 luglio 2023.

Gli artisti interessati a presentare la propria candidatura – e in possesso dei requisiti anagrafici sopra enunciati – dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica prolocoformazza@gmail.com i seguenti materiali:

un documento in formato word che riporti il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza, la nazionalità, il recapito telefonico, l’indirizzo mail, l’eventuale link al proprio sito web;

la scansione di un documento di identità;

una selezione di min 5 - max 10 immagini o progetti ex novo sul tema dei propri lavori. Le immagini dovranno essere in formato .jpg. In caso di peso eccessivo del materiale si consiglia di usare wetransfer. Chi invierà la propria candidatura dovrà essere disponibile a lavorare sul posto da giovedì 20 (arrivo mercoledì 19) a domenica 23 luglio.

Il progetto "La Via dell'Abate" è promosso da Comune di Formazza, Comune di Premia, Comune di Baceno, Pro Loco Formazza e CAI – Sezione Formazza. Partner è il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola. Con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo.

(Foto Susy Mezzanotte)

Per maggiori informazioni: www.valformazza.it – www.facebook.com/prolocoformazza – www.instagram.com/pro.loco.formazza