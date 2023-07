“Con ‘L’agricoltura in piazza’ a Domodossola la Regione difende il nostro mondo rurale, offrendo le opportunità dei bandi del Psr”

Si terrà questa sera “L’agricoltura in piazza-Sviluppo rurale, aziende agricole, prodotti del territorio, teatro e cinema”, evento organizzato con il sostegno della Regione Piemonte in piazza Mercato a Domodossola. Dalle 19 alle 22 degustazioni dei prodotti di qualità del territorio e presentazione delle eccellenze del Programma di Sviluppo Rurale con il coinvolgimento delle aziende locali. A seguire, performance teatrale a cura di Contrasto Teatro e proiezione del cortometraggio “Coltivare storie, l’agricoltura piemontese al cinema”.

“Per il governo Regionale di cui la Lega è prima forza - commenta il capogruppo regionale del Carroccio Alberto Preioni - questi sono eventi fondamentali per far sentire la nostra vicinanza ai territori e per raccontare il costante lavoro che portiamo avanti per il loro sviluppo. In particolare, ‘L’agricoltura in piazza’ rappresenta una vetrina imperdibile per permettere alle nostre aziende locali le opportunità offerte dai bandi del Psr, la misura più strategica che abbiamo messo in campo per sostenere l’agricoltura piemontese. Così spieghiamo come in concreto possiamo aiutare chi ha scelto di impegnarsi per lo sviluppo rurale della nostra terra e in particolare delle nostre montagne, sfidando anche emergenze come quella dei lupi che stanno mettendo in ginocchio i nostri allevatori. Percorsi difficili che la Regione ha la forza e la volontà di sostenere, sperando che sempre più giovani imprenditori possano avvicinarsi al millenario mondo dell’agricoltura e ai suoi valori”.