“Sulla cessione dei terreni al Consorzio Rifiuti ha scritto ad Anac anche il segretario comunale”

Dopo l'esposto presentato dalla minoranza all'Anac, per chiedere l'avvio di istruttoria nei confronti del Comune in merito alla vendita dei terreni al Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola per il futuro impianto a biogas, anche il segretario comunale Pierpaolo Nicolosi ha scritto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e per conoscenza a Prefetto e Consiglio Comunale. Lo segnala il capogruppo dell'opposizione Andrea Monti. “Il Segretario comunale , svolgendo in modo impeccabile il proprio ruolo super partes (come sempre fatto sino ad ora) ha richiesto ad Anac quanto segue 'se è stata corretta la procedura di cessione degli immobili seguita dall’Ente in favore del Consorzio sulla scia della consolidata giurisprudenza in materia di affidamenti a società in house o di contro se i terreni di che trattasi avrebbero dovuto essere alienati solo previa procedura ad evidenza pubblica'”.

“Tenuto conto degli ulteriori importanti sviluppi riguardanti la delicata vicenda e derivanti dall'intervento di un funzionario pubblico -così il consigliere capogruppo Monti-, auspichiamo che il Sindaco Elio Fovanna blocchi immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata all'alienazione dei terreni ex Poligono presso la Frazione Cuzzago in attesa di ricevere un riscontro da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione”.