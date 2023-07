Previsto un nuovo semaforo sulla statale 659 a Piedilago

Un nuovo semaforo in Valle Antigorio-Formazza, dove negli ultimi tempi si è pensato di utilizzare questi impianti per dare maggior sicurezza e ridurre la velocità lungo la statale 659.

Ora a Premia hanno deciso di metterne uno a Piedilago, all’intersezione con la strada comunale per la località Cristo, poco fuori il capoluogo lungo la statale che corre verso Formazza.

‘’Un tratto che manifesta forti problematiche e criticità di sicurezza per i veicoli che occupano l’ intersezione’’ spiega in delibera l’amministrazione comunale.

In particolare i problemi rilevati sono la velocità di percorrenza della statale e la visibilità limitata a causa della presenza di fabbricati e di una curva. Da qui la decisione di provvedere ad installare un impianto semaforico per il quale è stato dato il via alla progettazione

E’ stata avviata la pratica dopo aver ottenuto il parere favorevole di Anas, titolare della statale 659. L’impianto semaforico sarà posato a Piedilago tra il km. 18+580 e il km. 18+629.