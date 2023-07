Un successo l'evento motoristico Ruote nella Storia sul Monte Rosa

Si è conclusa con successo ed entusiasmo una nuova tappa di Ruote nella Storia che, domenica 2 luglio, ha attraversato alcuni paesaggi splendidi che ruotano attorno al Monte Rosa e luoghi incantati offerti dal borgo Walser di Macugnaga.

Un viaggio tra scenari suggestivi che compongono la provincia di Verbano Cusio Ossola. Anche in questo appuntamento l’evento organizzato da Aci Storico e l’Automobile Club d’Italia si è avvalso della collaborazione degli Automobile Club locali che, nella giornata del 2 luglio scorso, sono stati egregiamente rappresentati dall’impegno mostrato da AC VCO presieduto da Giuseppe Zagami e diretto da Emilio Ingenito. “Siamo totalmente soddisfatti di questa giornata in cui siamo riusciti ad unire l’arte motoristica con delle vetture eccezionali che definirei opere d’arte, con la visita di luoghi straordinari - ha dichiarato con entusiasmo il presidente dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola Giuseppe Zagami - . È sempre stato importante per Aci Storico la promozione del territorio e credo che anche in questa edizione l’obiettivo è stato raggiunto. 28 equipaggi partecipanti anche da fuori Regione, come ad esempio Milano e Varese, e questo ci ha gratificato molto, in quanto cerchiamo sempre di avere un programma ricco ed originale come il giro in elicottero o la visita alle miniere di quest’anno. Bellissime vetture partecipanti tra cui una splendida Rolls Royce, diverse Porsche degli anni 70 e una Delta Martini”.

Una giornata che, oltre a sottolineare il prestigio e il valore delle auto d’epoca presenti, ha posto l’attenzione anche sui preziosi “contenuti” che il patrimonio artistico, culturale, tradizionale e paesaggistico italiano è in grado di offrire. Con diverse attività collaterali all’autoraduno, che hanno dato ai partecipanti all’evento la possibilità di vivere esperienze uniche come la visita al museo- miniera d’oro della Guia o il giro in elicottero per sorvolare e ammirare dall’alto le bellezze del Monte Rosa. Infine, per sottolineare un ulteriore aspetto importante della manifestazione, anche quest’anno l’intera giornata è stata dedicata al ricordo dello storico presidente dell’AC VCO Donato Cataldo e si avvalsa della collaborazione dell’Associazione Corriamo per un sorriso nel cuore. Dopo questa ricca esperienza in uno degli altri bellissimi scorci italiani, Ruote nella Storia torna due nuovi appuntamenti il prossimo 9 luglio. Due giornate in contemporanea e in due zone bellissime del nostro Paese che si svolgeranno l’una con la collaborazione dell’Automobile Club Matera, l’altra con la collaborazione dell’Automobile Club Genova.