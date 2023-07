''Grazie a Villadossola per la solidarietà mostrata: vi abbraccio tutti''

‘’Vorrei ringraziare tutta la comunità di Villa per la profonda solidarietà mostrata nei nostri confronti e abbraccio tutti simbolicamente in segno di affetto’’. Così Monica Rossi, sindaco di Mercato Saraceno, parla al telefono con Ossolanews il giorno dopo la serata organizzata a Villadossola per raccogliere fondi per la cittadina romagnola colpita duramente dell’alluvione.

Venerdì sera, la Filarmonica di Villa ha proposto un concerto per raccogliere fondi per aiutare Mercato Saraceno, che come è noto è gemellata con Villadossola.

Intanto il paese sta risollevando dal brutto colpo alluvionale che ha colpito buona parte della Romagna, causando moltissimi danni. Ingenti anche quelli riportati da Mercato Saraceno.

Avete calcolato i danni?

‘’Purtroppo ammontano complessivamente a 7 milioni di euro’’.

Oggi com'è la situazione in paese?

‘’Per quel che riguarda la nostra situazione le dico che a un mese e mezzo dall'alluvione abbiamo riaperto tutte le vie che conducono alle varie frazioni ma continuano ad essere in uno stato di alta precarietà. Vorremmo iniziare subito i lavori più strutturali, ma fino a che non arrivano le risorse siamo fermi’’.