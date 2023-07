Sicurezza idrogeologica, in arrivo al Vco 4 milioni di euro

Ammonta a 4 milioni di euro il contributo che la Giunta regionale del Piemonte, approvando una delibera presentata dall’assessore alle Opere pubbliche e Difesa del suolo Marco Gabusi, ha assegnato per la realizzazione nel Verbano-Cusio-Ossola di 14 interventi riguardanti la messa in sicurezza di zone a rischio idrogeologico, viabilità comunale, scuole ed edifici pubblici.

“Per consentire la realizzazione di interventi di estrema rilevanza per i territori interessati - spiegano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi - abbiamo deciso di continuare il percorso di finanziamento intrapreso lo scorso anno e di investire nuovamente oltre 40 milioni di euro in favore dei Comuni piemontesi. Si potranno così aggiungere nuovi tasselli per la riqualificazione dei nostri territori con attenzione alle scuole e alle sedi socio-sanitarie e di volontariato”.

Queste risorse si vanno a sommare a quelle dell’annualità 2022, che con 3,4 milioni di euro hanno consentito di finanziare interventi in 8 Comuni.

Nel dettaglio, i contributi sono destinati ad Omegna al consolidamento statico del viadotto di via Bariselli (491.780 euro), a Cambiasca al consolidamento delle aree in dissesto attivo sul versante incombente sulla strada provincia della Valle Intrasca (218.700 euro), a Cannero Riviera alla messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in località Alpe Ronno (256.500 euro), a Valle Cannobina al consolidamento dei versanti di strada Spoccia (261.170 euro), a Macugnaga all’impianto di abbattimento del manto nevoso a protezione del versante Pecetto-Burky-Belvedere-Rosareccio (491.770 euro), a Crodo alla sistemazione della pavimentazione di tratti di strade interne (295.000 euro), a Gravellona Toce alla sistemazione idrogeologica della frana in località Pedemonte (491.780 euro), a Formazza alla sistemazione idrogeologica in località Canza (153.000 euro), a Baceno all’integrazione e ammodernamento del parco mezzi comunali (193.530 euro),a Madonna del Sasso al recupero funzionale dell’ex Scuola di Artò per la realizzazione di un centro servizi e infrastrutture sociali (250.000 euro), a Montecrestese ad un’arginatura in sponda orografica sinistra del fiume Toce in località Roledo (355.000 euro), a Stresa alla messa in sicurezza e monitoraggio di una frana sul rio Buco Marcio (271.800 euro), a Premeno alla valorizzazione e riqualificazione di immobili comunali in frazione Esio (169.940 euro).