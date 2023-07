Una serata d'arte, filosofia e musica per l'inaugurazione della mostra Heimat VIDEO E FOTO

Una serata d'arte, filosofia e musica nella suggestiva cornice della Villa Pollini De Mocri di proprietà di Roberto Sacchi si è svolta sabato a Trontano in occasione dell'inaugurazione della mostra Heimat.

I visitatori giunti per l'inaugurazione sono stati invasi dal profumo dei gelsomini in fiore e accolti con grande affabilità dal proprietario Roberto Sacchi che, dallo scorso anno, ha deciso in estate di aprire le porte della sua Villa del 1700 per ospitare mostre di quadri.

La presentazione è avvenuta nel giardino della Villa da parte del filosofo Jonathan Salina, curatore della mostra. Un intervento il suo, che è stato una breve lezione di filosofia. L'esposizione è stata organizzata da Sacchi in collaborazione con il Museo dell'Immaginario, Fondazione 107 Torino, M.me webb editore, Proloco di Trontano e resterà aperta fino al 24 settembre. Le visite sono su prenotazione 335 5351284.

Partendo dal titolo il filosofo ha spiegato: “Heimat è un lemma di difficile traduzione dal tedesco all'italiano si colora di molteplici sfumature. E' un termine che è stata molto importante sia per il romaticismo tedesco che per parte della filosofia tedesca del '900 e può essere tradotto come appartenenza, famiglia, origine, struttura, radicamento, può addirittura assumere una valenza più indefinita di nostalgia della casa della famiglia, nostalgia del punto di partenza”.

Gli artisti che espongono le loro opere sono Franco Rasma, Giovanni Rizzoli, Andrew Huston e Marcovinicio e si possono definire atipici nel panorama contemporaneo. “Rifuggono da tantissime tendenze dell'arte contemporanea – ha detto Salina – in primo luogo dalla mercificazione, da un astratto concettualismo e da qualunque forma di arte declaratoria. Non veicolano un messaggio pubblicistico o politico, ma parlano con le loro opere. C'è nelle loro opere la più alta rivalutazione del concetto di arte per l'arte. Heimait è il titolo che tre di questi quattro artisti hanno utilizzato per mostre precedenti”.



“Non intendiamo privilegiare l'arte contemporanea a deprimento della cornice nella quale viene inserita, abbiamo deciso di rispettare in massimo grado questa cornice. L'allestimento – ha proseguito Salina - intende far dialogare le opere contemporanee con la collezione antica già presente che spazia dal 500 al 700. Giovanni Rizzoli ha presentato un'opera senza titolo che si può configurare come una testa maschile nera, con forti valenze esistenziali che dialoga con alcuni quadri raffiguranti ritratti antichi della collezione. L'opera di Marcovinicio è intitolata Vanitas ed è sul supporto di uno specchio. Franco Rasma propone un dittico che gioca sul rapporto tra luce ed ombra, opere che dialogano con un dipinto che raffigura la crocifissione. L'opera di Andrew Huston è intitolata Croce 3 fa parte di una serie di croci con sfumature che oscillano al bianco al mero che Huston ha dipinto nell'ultimo anno che anche in questo caso dialoga con la collezione antica”. Erano presenti all'inaugurazione due dei pittori che espongono: Franco Rassma e Marcovinicio.

Dopo la presentazione è seguito un apericena accompagnato dalla musica dell'ossolano Alberto Valentini, che ha proposto delle cover di cantautori italiani. “Abbiamo deciso di usare in estate la villa -ha spiegato il proprietario- come location per le mostre, una decisione presa con un gruppo di amici, siccone abbiamo notato che molte persone dopo aver visitato la casa ne sono rimasti piacevolmente entusiasti. Visto il successo di pubblico e di presenze anche internazionali dello scorso anno abbiamo pensato di portare quattro artisti di fama internazionale.

“Sono rimasto affascinato da questa casa in decadenza -prosegue Sacchi - ; trentacinque anni fa ho scoperto che la dimora di proprietà di una coppia di anziani francesi era in vendita e così tramite un geometra della Valle Vigezzo sono riuscito ad acquisirla. Ho cercato di non alterare lo stile della casa del 1700. Non è una dimora confortevole per viverci, ma io qui sto benissimo” .

All'inaugurazione era presente il sindaco di Trontano Renzo Viscardi e il presidente della Proloco di Trontano Ettore Antonietti e tra gli ospiti il presidente della Fondazione comunitaria del Vco Maurizio De Paoli, il sindaco di Bognanco Mauro Valentini, papà del giovane cantautore che ha animato la serata, diversi componenti dell'associazione culturale Navasco di Cosasca e le donne del gruppo Folk di Trontano .