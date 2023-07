Cade dalla scalinata di San Biagio, grave una donna in Canton Ticino

Grave infortunio in Canton Ticino. La Polizia cantonale ha reso noto che domenica mattina in zona Salita San Biagio a Muralto, sulla scalinata che conduce a Orselina, vi è stato un infortunio. In base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, una 37enne cittadina svizzera domiciliata nel Locarnese è rimasta vittima di una caduta di una decina metri dalla scalinata.

Un passante, verso le 9, ha udito le sue richieste di aiuto per poi contattare la Centrale comune d'allarme. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Locarno con l'Unità di intervento tecnico e i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure alla donna l'hanno trasportata in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, la 37enne ha riportato ferite di media gravità.