A Santa Maria Maggiore torna “Musica da bere”

Torna dal 7 luglio a Santa Maria Maggiore “Musica da Bere”, una serie di originali concerti selezionati dal direttore artistico Roberto Bassa. L'apprezzata rassegna sarà anche quest'anno caratterizzata da una programmazione che alterna appuntamenti di musica classica con concerti di musica popolare. Inoltre non mancheranno uno spettacolo di teatro-canzone ispirato a Fabrizio De Andrè ed un concerto di opere sacre nella Chiesa di Buttogno. L'ingresso ai concerti è gratuito.

“È con grande piacere -così il sindaco Claudio Cottini- che annunciamo Musica da Bere 2023, rassegna che offre un programma musicale come sempre ricco e diversificato. I sei appuntamenti gratuiti si alterneranno nelle consuete sedi del Parco di Villa Antonia e del Teatro Comunale, ma raggiungeranno anche Crana e Buttogno. Per questo ricco calendario voglio ringraziare il maestro Bassa, che ha confezionato come sempre un'edizione di alto valore artistico”.

Il programma di Musica da Bere

L'inaugurazione è in programma venerdì 7 luglio alle ore 21 nel Parco di Villa Antonia, con il concerto Intimità musicali del Duo Guelaguetza. Ylenia Piola e Fabrizio Spadea accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le sonorità jazz e latin, senza dimenticare le loro radici italiane.

Il secondo appuntamento, alle ore 17.45 di sabato 22 luglio, sarà ospitato nella Sala della Musica del Teatro Comunale: il dialogo musicale Attorno alla Rapsodia in blue del duo pianistico formato da Angela Villa e Lilly Wunsch che oltre a pagine tipiche del repertorio classico, il programma prevede la spettacolare versione originale della Blue Rhapsody di George Gershwin.

Venerdì 28 luglio alle ore 21 il Parco di Villa Antonia ospiterà E vienimi a cercare – De André canta di Dio, di vita e di amore, lo spettacolo di teatro-canzone ispirato all’album La buona novella di Fabrizio de Andrè, in versione originale. I brani musicali, rivisitati, adattati ed interpretati con tastiere e canto da Sergio Salvi, si intercalano a riflessioni e monologhi inediti della voce narrante di Silvana Mossano.

Musica da bere prosegue venerdì 4 agosto alle ore 21 presso l’Oratorio di Crana con il celebre Quintetto a Plettro “Giuseppe Anedda”, una delle migliori formazioni a pizzico del panorama internazionale. L'ensemble è formato da Emanuele Buzi e Norberto Gonçalves da Cruz al mandolino, Vladimiro Buzi alla mandola, Andrea Pace alla chitarra ed Emiliano Piccolini al contrabbasso.

Il penultimo appuntamento è venerdì 11 agosto alle ore 21 nel Parco di Villa Antonia con The Piper's night, lo spettacolo dei Birkin tree – Fabio Rinaudo Trio. Il terzetto è formato da Fabio Rinaudo alle cornamuse (Cornamuse du Centre 18 e 16 pollici, Irish Uilleann Pipes), Laura Torterolo, voce e chitarra, e da Luca Rapazzini al violino. Grazie a brevi racconti e a brani musicali legati alla tradizione nord italiana, francese e irlandese, l'appuntamento vuole presentare la cornamusa raccontandone il percorso, lungo duemila anni, nella storia della musica.

Musica da Bere 2023 si conclude sabato 12 agosto, alle ore 17.45 nella Chiesa di Buttogno con un concerto che propone alcune opere sacre di Wolfgang Amadeus Mozart ed Antonio Vivaldi interpretate dal Colloredo Ensemble. Protagonisti della serata, oltre al soprano Stefania Nevosi, al mezzosoprano Angela Verallo, al tenore Luciano Grassi e al basso Fulvio Peletti, i violini di Valentina Ghirardani e Gianrico Agresta, Dario Bevacqua alla viola, Teresa Majno al violoncello e Nicolò Gattoni all'organo.

Il programma completo di Musica da bere è aggiornato in tempo reale nel calendario eventi del sito www.santamariamaggiore.info.

www.santamariamaggiore.info

(Credits foto Marco Benedetto Cerini)