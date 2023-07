Il Comune di Ornavasso segnala la call, rivolta ai ragazzi tra i 14 e 20 anni, per partecipare allo scambio Erasmus+ sull'educazione all''aria aperta. L'Erasmus "Outdoor and inclusion" è il progetto di scambio giovanile pensato per chi vuole vivere esperienze all'aria aperta. L'iniziativa si svolgerà dal 16 al 22 luglio a Druogno, dove oltre 34 giovani da Italia, Austria ed Estonia vivranno insieme per 7 giorni partecipando ad attività in lingua inglese, giochi sportivi ed escursioni.

Il vitto e l'alloggio sono coperti dalla borsa Erasmus+, attestato finale valido per i crediti formativi. Per partecipare info e iscrizioni in ordine di candidatura con what's app a 348.3649459. Solo 3 i posti disponibili.

Outdoor e inclusion è un progetto Erasmus di Vedogiovane Cooperativa Sociale, promosso in rete con Eurodesk Provincia del Vco, Fondazione Comuniaria del Vco, comuni Fondo Giovani Provincia del Vco - prog. "Europa dei Giovani".