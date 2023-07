Ciechi e ipovedenti: "Affrontare le criticità dei Centri di riabilitazione visiva in Piemonte”

Oggi, in una sessione della commissione regionale Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, è emersa la necessità dell'istituzione di un tavolo per rispondere alle crescenti sfide affrontate dai centri di riabilitazione visiva in Piemonte, emerse durante l’incontro con Franco Lepore e Claudio Costa, rispettivamente presidente regionale dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti e consigliere della sezione di Vercelli.

“I centri di riabilitazione visiva rappresentano un'importante risorsa per le persone affette da disabilità visiva - spiega il neuro radiologo, eletto in Consiglio regionale con la Lega, Stecco -, offrendo loro l'opportunità di acquisire nuove autonomie e apprendere le competenze necessarie per condurre una vita soddisfacente nonostante le limitazioni. Durante l'incontro, è emerso che il centro di riabilitazione visiva di Vercelli, operativo dal 2000, ha ottenuto ottimi risultati e ha svolto numerose attività mirate a supportare le persone con disabilità visiva nel raggiungimento dei propri obiettivi. Le limitate risorse e la presenza di soli cinque centri nel territorio piemontese a Torino, Ivrea, Vercelli, Fossano e Alessandria sono le problematiche, che l'Unione italiana ciechi e ipovedenti ha fatto emergere”.

“La commissione Sanità - il medico e professore universitario Alessandro Stecco - ha convenuto sull’istituzione di un tavolo di lavoro per trovare soluzioni concrete per superare le criticità evidenziate. Al fine di affrontare questo percorso e risolvere le criticità emerse nell'audizione odierna porterò all’attenzione del presidente Cirio e della Giunta regionale, di lavorare in modo sinergico con le Associazioni di settore, le Aziende sanitarie le direzioni dei due assessorati Sanità e Welfare, per analizzare le possibili strategie e per garantire una copertura del servizio sull’intera regione”.