A Davide Moglia e Paola Varano la "Luse Avis Race''

Si è corsa sabato pomeriggio 1° luglio, al Lusentino, la seconda edizione del Luse AVIS Race, trail di 8 Km organizzato dall’Atletica AVIS Ossolana. A raggiungere i 1080 metri del luogo di partenza, oltre a molti atleti della zona, anche tanti podisti da fuori provincia.

In campo maschile il successo ha arriso a Davide Moglia (GS Genzianella) che ha condotto incontrastato la gara in assoluta scioltezza, arrivando così primo in 32’57”, staccando di oltre 2’30” il secondo, l’ottimo Gianluca Quolibetti giunto col tempo di 35’19”. Sul podio anche Daniele Peretti (GS Castiglione Ossola), che ha lottato a lungo per la seconda posizione, cedendo solo nella discesa finale, giunto in 35’31”.

Tra le donne dominio di Paola Varano (GS Bognanco), in 36’41”, anche lei senza avversarie per quanto riguarda la testa della corsa e anche lei con distacco dalla seconda di oltre 2’30”. Da sottolineare, inoltre, il 5° posto della bravissima podista domese nella classifica assoluta. Encomiabile la prova dell’ornavassese Alice Grandi (ASD Caddese), che non ha avuto problemi a difendere il secondo gradino del podio, conseguito in 39’13”, mai insidiata dalla pur brava Sara Locatelli, giunta terza in 42’03”.

La manifestazione si configurava come seconda prova del circuito “AVIS CUP 2023”, dove son previste 3 tipi di classifiche, tutte rivoluzionate dall’esito della gara dell’Alpe Lusentino. A condurre ora la “Classifica Piazzamenti” è il vincitore della LAR, Davide Moglia, mentre in campo femminile è balzata in testa la giovane Alice Grandi (ASD Caddese).

Per quanto riguarda la “Classifica Donatori AVIS”, tra le donne gli allori passano sul capo di Loretta Gualtieri (Atletica AVIS Ossolana), mentre per gli uomini a condurre è ora Venieri Davide (AVIS Marathon Verbania). Lotta serrata nelle “Classifiche Presenze”, ma così come in tutte le classifiche dove, alla fine, saranno ben 22 i premiati e dove tutto si deciderà nei prossimi 2 eventi: il “Trofeo del Donatore AVIS”, 24 luglio a Calice di Domodossola e il “Trail del Calvario” del 1° ottobre a Domodossola, le cui iscrizioni on line sono aperte dal 1° luglio.