Baceno piange il giovane Elia Folloni, il 18enne vittima dello schianto in superstrada

La comunità di Baceno è sconvolta per la tragica notizia della scomparsa del giovane Elia Folloni. Il 18enne ha perso la vita nel terribile incidente sulla superstrada ossolana poco prima delle 8 di questa mattina. Elia Folloni era alla guida di una Punto e stava procedendo in direzione sud, verso Villadossola ( città dove lavorava) quando, per cause al vaglio della Polizia Stradale, si è schiantato contro un camion adibito al trasporto di materiale da cava. L'incidente è avvenuto nel maledetto tratto tra gli svincoli di Domo nord e Domo sud, dove la strada passa a due corsie.

L'impatto è stato tremendo. Sul posto sono prontamente giunti soccorritori del 118 e Vigili del fuoco che subito hanno iniziato ad operare sulla carcassa dell'auto per estrarre il giovane gravemente ferito. Intanto è stato allertato l'elicottero del 118 che ha trasportato Elia a Novara, dove purtroppo i medici non sono riusciti a strapparlo alla morte.

Elia lascia mamma Sonia, molto conosciuta in paese, papà Ivan, che in passato aveva gestito un locale a San Rocco di Premia e il fratello Giosuè. Non ancora stabilita la data del funerale.