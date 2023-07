Incidente sulla SS33 del Sempione a Villadossola: traffico bloccato in entrambe le direzioni, un ferito grave

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola questa mattina poco prima delle 8 sulla strada statale 33 del Sempione al km 120+400 nei pressi dello svincolo di Domodossola.

Un'auto si è scontrata frontalmente contro un mezzo pesante da cava per cause in corso di valutazione.

Il conducente dell'auto è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare l'auto per operare in sicurezza e consentire al personale sanitario di prendersi cura dell'uomo, che ha riportato ferite gravi ed è stato successivamente elitrasportato presso l'ospedale di Novara.

Sul posto la polizia stradale che ha interrotto temporaneamente il traffico sulla statale per deviarlo su arterie secondarie.