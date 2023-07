A 'Domosofia Gourmet' 2023 anche Antonino Cannavacciuolo

Ci sarà anche Antonino Cannavacciuolo tra gli chef di 'Domosofia Gourmet, il Festival in tavola', la cena d'alta cucina del Festival delle idee e dei saperi organizzato dal Comune di Domodossola. L'iniziativa gastronomica rappresenterà il momento di apertura della quinta edizione di Domosofia che si terrà dal 15 al 17 settembre nel Borgo della Cultura.

Tra gli chef più popolari d'Italia, Cannavacciuolo -che ha conquistato quest'anno la terza stella Michelin per il suo villa Crespi-, sarà presente lunedì 11 settembre nella riqualificata via Antonio Rosmini, che ospiterà quest'anno l'evento gastronomico.

Ad accompagnarlo nella composizione dei piatti una splendida squadra di chefs del territorio: lo stellato di casa Giorgio Bartolucci di Atelier, Stefano Allegranza de La Stella, William Vicini de La Meridiana, Andrea Ianni di Trattoria Vigezzina, Matteo Sormani di Walser Schtuba e Norman Berini de Le Vie del Borgo.

L’aperitivo di benvenuto sarà curato da Massimo Sartoretti del Divin Porcello, Francesco Catapano de Le Coccinelle, Massimo Coniglio de La Bolleria e Vincenzo Brindisi de La Gintoneria mentre i dessert saranno a cura di Antonio Doria della Pasticceria Doria e Fabio Tisti della Pasticceria Tisti. Il servizio di sala sarà a cura del maître Valerio Beltrami in collaborazione con l’Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi, l’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola e l’Associazione Italiana Sommelier del Vco.

Sono cento i posti disponibili, il costo della serata è di 200 euro a persona. Sarà occasione per coniugare il piacere della convivialità allo spirito di solidarietà. Infatti il ricavato della cena sarà devoluto al progetto “Una casa per tutti”, per ristrutturare l'ex casa Parrocchiale di Domodossola e realizzare 6 mini appartamenti da mettere a disposizione delle persone in situazione di disagio abitativo. L’iniziativa è sostenuta anche dalla Fondazione Specchio dei tempi de La Stampa, sul cui c/c potrà effettuare un bonifico bancario anche chi non parteciperà alla cena (Beneficiario: Fondazione La Stampa Specchio dei tempi ETS, Iban: IT67 L0306909606100000117200) .

Info e prenotazioni cena: Casa Parrocchiale, Via Luigi Pellanda 6 Domodossola (tel. 0324 243163), da lunedì a sabato dalle h 09.30 alle 12.00.