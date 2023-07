Sanità, Valle (PD): “Per la giunta Cirio è un problema se le gare le fa SCR?”

"La bocciatura dell’Azienda Sanitaria Zero da parte dell’Anac non stupisce ed è una delle conseguenze dell’infelice scelta fatta dalla Regione Piemonte nel voler dare vita a questa nuova struttura" così Daniele Valle, vice Presidente Consiglio regionale. "I requisiti per diventare stazione appaltante sono fissati dal 2016, ben prima che si istituisse l’Azienda Zero, e richiedono strutture dedicate ed esperienze maturate che evidentemente non possono esserci in una azienda del tutto nuova. Come già drammaticamente avvenuto durante la pandemia, con i ritardi sui dpi e le loro tragiche conseguenze, la Regione Piemonte dimentica di avere SCR o, evidentemente, non si fida della sua stazione appaltante. L’Azienda Sanitaria Zero dovrebbe avere un altro compito, ovvero raccogliere le esigenze delle aziende e monitorare i loro consumi attraverso schemi e indicatori omogenei. Poi costruire di conseguenza capitolati per gare che dovrebbero essere fatte da SCR: oppure per la Giunta Cirio è un problema se le gare le fa SCR?".