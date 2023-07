'Bollino rosso': per diversi esami e visite mediche tempi d'attesa troppo lunghi

Si va dal minimo di un giorno per una visita oncologica al massimo di 421 giorni per una colonscopia.

L'elenco dei tempi di attesa è purtroppo contrassegnato da numerosi ‘bollini rossi’: stanno a significare come la gran parte di visite ed esami richiedano tempi lunghi e a volte lunghissimi.

E’ il percorso in salita di chi deve sottoporsi, nelle strutture della nostra Azienda Sanitaria, a visite o esami clinici.

Lo dicono i report pubblicati mensilmente dall’azienda sanitaria, contrassegnati da molti ritardi come riportato dalle tabelle dei tempi di attesa, minimi e massimi.

Ottantuno gli esami e le visite prese in considerazione. Solo 11 casi dicono che il tempo medio previsto viene rispettato, mentre i tempi minimi sono rispettati in 45 casi.

Il calcolo dei tempi medi dice che il caso più eclatante è l’esame per una colonscopia con endoscopio flessibile che tocca i 425 giorni d’attesa (il tempo minimo è di 241). Per l’esofagogastroduodenoscopia servono 275 giorni (minimo 245); per una ecografia alla tiroide 192 giorni (minimo 32) e 190 per le ecografia ghiandolari salivari (minimo 32); le risonanze magnetiche vanno da un minimo di 28 giorni ad una media di 124, 168, 187. Anche il test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro che raggiunge i 185-186 giorni.

Meglio va per altri esami e visite come quella oncologica (da 1 a 2 giorni di attesa). In media per una visita chirurgica vascolare 24 giorni, la visita neurologica (da 11 a 14), la mammografia bilaterale e quella monolaterale (da 2 a 45), l’ecografia ostetrica (10), quella ginecologoca (da 4 a 13), la polipectomia endoscopica all’intestino (45), la sigmoidoscopia con endoscopio flessibile (30-31), la spirometria semplice (8-22).