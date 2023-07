Autostrade, la beffa tra Piemonte e Liguria: le code non fermano gli aumenti del pedaggio

Nemmeno le code tra Piemonte e Liguria hanno fermato il rincaro del pedaggio delle autostrade. Dal 1° luglio infatti le tariffe sono state adeguate, ma al rialzo.

Una beffa, per i migliaia di automobilisti che già devono patire un percorso sempre segnato dai lavori e dai cantieri, da qualche giorno persino più caro.

"Speravamo che viste le code, i troppi disagi, i cantieri continui, le ore perse in auto e camion sulle autostrade in Piemonte e Liguria, almeno non aumentassero i pedaggi. Invece il 1° luglio i rincari ci sono stati, e le file di mezzi sulle arterie si sono allungate. Due aumenti in un sol colpo. Niente male. Peccato. I Concessionari ancora una volta hanno perso l'occasione per stare dalla parte degli utenti e dei territori. I pedaggi invece sono cresciuti, nel silenzio dei più, e nel week end le code sono state lunghe, con troppo tempo perso per chi è in viaggio. Non va bene” attaccano da Uncem.

Poi la proposta: “Intervenga il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Confidiamo nella sensibilità del Ministero e ci auguriamo che una migliore organizzazione del traffico, oltre una riduzione dei costi a carico degli utenti, siano possibili già dai prossimi fine settimana di sicuro forte traffico" affermano Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, e Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte.