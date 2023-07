Al via a Santa Maria Maggiore i corsi estivi della Scuola di Belle Arti

Dopo gli importanti lavori di ristrutturazione la Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore ha riaperto i battenti. Alla mostra allestita per celebrare il grande maestro della pittura vigezzina Enrico Cavalli, nei rinnovati locali si affiancano, a partire dal prossimo fine settimana, corsi e laboratori organizzati dalla Fondazione Rossetti Valentini.

Da venerdì 21 a domenica 23 luglio è in arrivo la quinta edizione della Mountain Academy. Tre giorni sulle Alpi per creare un taccuino d’artista.

La Mountain Academy, ormai un appuntamento fisso delle estate vigezzina, “è un corso pratico-teorico che, a partire dalle suggestioni e ispirazioni montane della Valle Vigezzo, mette alla prova i suoi partecipanti e li invita a sperimentare e scoprire tecniche e approcci diversi” ricordano gli organizzatori.

Il corso anche quest’anno vede la presenza de La Tana dei Lupi Gentili, progetto creato da Giulia Gentilcore e Irene Lupia, due artiste specializzate in grafica d’arte presso le Accademie di Belle Arti di Brera e di Torino, e vedrà la presenza dell’artista Velasco Vitali. In programma anche una “passeggiata artistica” con l’accompagnamento di Chiara Besana lungo il percorso, realizzato da Fondazione Rossetti Valentini, dedicato ai paesaggi di Carlo Fornara.

Tema i quest'anno è la linoleografia a uno o più colori: i partecipanti potranno sperimentare questa tecnica di intaglio, realizzando una tiratura di stampe e un proprio personale libro d’artista. Mentre l’ultimo giorno di corso sarà dedicato come sempre alla legatoria, per il confezionamento dei taccuini. Anche in questo caso la partecipazione è ad offerta libera a sostegno delle attività della Fondazione, a copertura parziale dei costi vivi del workshop. Iscrizione obbligatoria a segreteria@asilobianco.it.

Da giovedì 27 a sabato 29 luglio oltre a lunedì 7 agosto saranno quattro gli appuntamenti poi per il Corso di introduzione alla ceramica, mirato all’apprendimento delle tecniche di base della lavorazione dell’argilla, della progettazione degli oggetti e della loro realizzazione. I partecipanti realizzeranno i propri oggetti sperimentando individualmente le diverse fasi del processo di creazione dei manufatti, dalla modellazione alla smaltatura e cottura degli stessi sotto la guida della ceramista Claudia Von Boch.

I materiali per il corso e per il laboratorio sono messi a disposizione dalla Scuola, la partecipazione è riservata ad un numero massimo di 10 persone. È richiesto un contributo minimo di euro 100 a sostegno della Fondazione, a copertura parziale dei costi vivi del corso.

Iscrizione obbligatoria a segreteria@fondazionerossettivalentini.it. Anche il Corso di introduzione alla ceramica è realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del bando in “Luce – Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori”, e di Fondazione Comunitaria VCO Ente Filantropico.

Mountain Academy è co-organizzata da Asilo Bianco e realizzata con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori», di Fondazione Comunitaria VCO Ente Filantropico e del progetto Interreg Di-se Disegnare il territorio

(Foto Francesco Lillo)