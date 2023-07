Bognanco, l'opposizione interroga la Giunta su questione alpeggi e spese legali

“Il 16 gennaio 2023, a fronte di due determine recanti impegni di spesa per incarichi di assistenza legale, avevamo posto all'amministrazione con un'interrogazione quattro semplici domande che sono rimaste, al momento, prive di adeguata e argomentata risposta”. È quanto segnalano i consiglieri di minoranza del gruppo “Io vivo Bognanco”.

“Si richiedeva -spiega l'opposizione- il motivo delle succitate spese legali, se fosse in corso una controversia con la L.B. S.S.A., vincitrice del bando alpeggi 2021, se il Comune fosse attore o convenuto nella eventuale controversia e quali ne fossero i presupposti e le motivazioni”.

“Un’ulteriore interrogazione -prosegue l'opposizione- è stata depositata in data 4 luglio dal gruppo di opposizione, dopo la pubblicazione dell’Ordinanza N. 00112/2023 REG.PROV.CAU, emanata in corso di processo, a seguito di Ricorso N. 1083 del 2022, proposto da L. B. Società Semplice Agricola contro il Comune di Bognanco.

“Auspichiamo -conclude il gruppo Io vivo Bognanco- una pronta e argomentata replica ai nostri quesiti, perché, ad oggi, non si conoscono le motivazioni e i fatti del caso. Chi siede in minoranza ha il compito di vigilare sull'operato di chi amministra, di dare suggerimenti e anche aiuti, se necessario, nell'interesse della collettività. Per poter svolgere questo ruolo, è però necessario instaurare una relazione comunicativa aperta, trasparente, volta alla collaborazione, con l’obiettivo primario e condiviso della tutela del bene comune. La cittadinanza deve poter conoscere l’operato dell’amministrazione e abbiamo intenzione di inserirci nel dialogo amministrativo anche per veicolare le informazioni ai cittadini nel modo più immediato e chiaro possibile”.