Commozione alla camminata per ricordare gli 8 ragazzi travolti dalla neve nel 1933

Si è svolta il 1 luglio, insieme alla tappa di Montagna e Solidarietà, l'escursione '8 Ragazzi di Forno'. La camminata organizzata dal Sentiero degli Spalloni 2023 ha ripercorso attraverso una rievocazione storica, il cammino degli otto ragazzi di Crodo e Premia scomparsi sotto una valanga nel 1933.

Numerosa la partecipazione ai due cammini, con oltre 80 presenze, accompagnanti dalle guide Nori Botta, Stefania Vaudo e dai volontari del Soccorso Alpino. La comitiva ha ripercorso il tragitto degli otto giovani: Maglioggio, Crego, Aleccio, Bee, Cagiogno sino ad arrivare a Crego, fra panorami e sentieri rinnovati grazie al lavoro dei volontari degli Spalloni e dalla squadra forestale della Regione Piemonte.

“Gli sfortunati ragazzi sono simbolicamente tornati a casa novant’anni dopo, rappresentati da otto figuranti che portavano sulla bricolla i loro nomi. L’arrivo della carovana di escursionisti e degli spalloni, è stata accolta con una grande ospitalità del territorio di Bee, Cagiogno per arrivare sino a Crego, alla commovente e partecipata intitolazione della piazza dedicata agli '8 ragazzi di Forno': lacrime e ricordi hanno scosso gli animi ancora oggi, 90 anni dopo” racconta Nori Botta, presidente dell'Associazione degli Spalloni.

“Riportare a casa quelle 8 bricolle -aggiunge- simbolo di speranza, di desideri e di voglia di vivere, è stata una grande emozione. L’omino con bricolla e bastone, simbolo e mascotte degli Spalloni, è sempre intento a tessere legami di amicizia e conoscenze tra le comunità: una montagna che non divide ma che unisce, con un sincero sentimento di solidarietà e di resilienza alpina”.

A seguire si è svolta l’esercitazione a Bee del Soccorso Alpino delle Stazioni di Baceno e Domodossola, che hanno illustrato e fatto conoscere il grande impegno e il ruolo fondamentale dei volontari in montagna.

“Il nostro grazie va a tante persone che hanno reso possibile questa giornata -dice Nori Botta, presidente dell’Associazione Sentieri degli Spalloni-: ai figuranti in abbigliamento d'epoca, al Soccorso Alpino stazioni di Baceno e Domodossola, ai medici Carlo e Matteo Maestrone e alla dottoressa Federica Moroni. Un grazie va anche al regista Nicola Buffoni e a Paolo Bellan che ci hanno seguito in cammino, sono impegnati nella realizzazione del documentario 'Il contrabbando non è peccato', in fase di realizzazione. Grazie anche a Giulio Tonzi, nella doppia veste di fotografo e fisarmonicista e agli altri fisarmonicisti presenti. Ringraziamo, per la generosa e affettuosa ospitalità il Grande gruppo degli Amici di Bee con a capo Giuseppe Dresco e la famiglia Folchi, non dimenticheremo mai i disegni nei prati e la cordialità con cui ci hanno accolti. L'amico Giulio Prati di Cagiogno, il nostro Franco Ferraris e il rifugio Monte Zeus, il parroco Don Luca Longo, i Gruppi Costumi di Premia, Salecchio e Agaro, la Banda Musicale di San Rocco, la Pro Loco di Montecrestese e le autorità presenti alla cerimonia di intitolazione. Grazie alla Proloco e agli Alpini di Premia per l'ottima e abbondante cena e la serata con il gruppo musicale “Legend Music”: dopo un lungo cammino abbiamo apprezzato molto tutto il cibo e l’accoglienza perfetta. Ringraziamo tutti i Comuni che ci sostengono in particolare i Comuni di Premia, di Crodo, di Montecrestese e di Campo Vallemaggia (CH) che con il suo sindaco Mauro Gobbi e la moglie Maruska sono sempre presenti, l'Unione Montana Alta Ossola e il Centro Servizi per il Territorio. Un sincero grazie agli sponsor Ferrino, Montura, Mosoni Sport e Latteria di Crodo. Un particolare ringraziamento va a tutto lo staff degli Spalloni in particolare a Gianfranco Mazzocco, Marco Dresco, Pasquale Folchi, Ferruccio Del Zoppo e alle nostre 'giovani leve', senza il loro entusiasmo e il loro impegno non saremmo qui a raccontare queste emozioni.”

Come segnalato anche da Ossolanews l’appuntamento con la seconda giornata di cammino sui Sentieri degli Spalloni, prevista il 30 giugno e posticipata per maltempo, è in programma sabato 19 agosto.

Info e dettagli www.sentierideglispalloni.com