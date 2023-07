''Sempre verdi i semafori a Crodo: manca sicurezza''

’I due semafori di Crodo sulla statale 659 sono da diverse settimane sempre verdi’’. Lo dicono alcuni residenti del paese antigoriano che segnalano il problema. I due impianti, quello ai Bagni, vicino al parco delle terme, e l’altro all’ingresso del capoluogo, non frenano più gli automobilisti che passano ad oltre 50 chilometri orari. ‘’Prima bastava superare il limite per far scattare il rosso. Ora, da molti giorni, il verde è perenne e questo non garantisce la sicurezza’’ dicono i residenti.

‘’Il semaforo ai Bagni è regolamentato a chiamata – spiega il sindaco Ermanno Savoia - . Scatta il rosso se un pedone deve attraversare la strada. L’altro invece sarà presto dotato di un temporizzatore che farà scattare il rosso. Prima era regolamentato in base alla velocità delle auto in transito: se superavano i 50 km/h , scattava. Dopo il ricorso fatto da un automobilista, dalla prefettura ci hanno detto che non era possibile abbinare il rosso alla velocità delle auto in transito. Pertanto ora attiveremo un sistema che farà scattare il rosso secondo una cadenza fissa’’.