Pensionato ossolano denunciato per simulazione di reato legato alla clonazione della targa

I carabinieri della Stazione di Domodossola hanno denunciato in stato di libertà un pensionato ossolano per simulazione di reato. Lo stesso, infatti, nei mesi scorsi aveva sporto querela contro ignoti per la clonazione della targa della sua autovettura, una macchina di piccola cilindrata. L’uomo diceva di essersi accorto di tale situazione poiché gli erano giunti nell’ultimo periodo alcuni verbali per infrazioni al codice della strada e diversi mancati pagamenti ai caselli autostradali.

Lo stesso durante la stesura della querela aveva affermato di non essersi mai recato nei periodi contestati nelle province di Vercelli, Varese, Monza Brianza, Como, Torino e Novara. Ricevuta la denuncia i carabinieri hanno avviato una serie di accertamenti presso la società autostrade e presso i Comandi delle forze di polizia che avevano elevato i verbali contestati, tutti per eccesso di velocità. I riscontri, pervenuti successivamente, hanno invece fatto emergere come in realtà l’auto responsabile delle violazioni fosse proprio quella del denunciante, non solo per la targa, ma anche per modello e colore, nonché alcuni segni sulla carrozzeria.

Tali riscontri sono emersi grazie alle foto scattate dai sistemi di rilevazione sia delle autostrade che degli autovelox. Alla luce di tali riscontri, e del fatto che l’auto era sempre stata nell’esclusiva disponibilità del pensionato, l’uomo è stato denunciato per simulazione di reato. Inoltre l’ammontare delle somme relative alle sanzioni ammontano a 1300 euro per quanto riguarda i verbali al cds e 360 euro per i mancati pagamenti ai caselli autostradali.