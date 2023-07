Secondo appuntamento con Oxilia: in scena la storia di Artemisia Gentileschi

Dopo l’esordio di domenica 2 luglio con il tradizionale concerto di San Quirico, il Festival Oxilia – Teatro e Musica per la terra d’Ossola torna in scena venerdì 7 luglio con il primo dei cinque spettacoli teatrali previsti per la stagione.

La location è quella del Castello Visconteo di Vogogna, che fa da maestosa scenografia per "Artemisia". Lo spettacolo racconta la vita, l’opera e gli amori di Artemisia Gentileschi, la più grande pittrice del Seicento, e vede come protagonista Beatrice Baldaccini, tra le attrici più apprezzate della scena teatrale italiana. Insieme a lei anche l’autore dello spettacolo, Matteo Minetti, originario della Valle Anzasca, mentre la regia è affidata a Luca Savani.

L’idea di Artemisia nasce nel 2020 da Antonio D’Amico, ex direttore dei Musei di Domodossola: inizialmente scritto come spettacolo virtuale ai tempi del lockdown, nel 2022 è stato portato in scena per la prima volta al Museo Bagatti Valsecchi di Milano grazie alla lunga collaborazione tra la Compagnia Dellozio (organizzatrice di Oxilia) e DreaMusical Teatro di Nava.

L’appuntamento con il primo spettacolo teatrale di Oxilia è dunque fissato per venerdì 7 luglio alle ore 21 presso il Castello Visconteo di Vogogna. La serata prevede un biglietto di ingresso del costo di 10 euro.