Gal, cinque incontri per definire la nuova strategia di sviluppo locale

In programma dal 10 al 12 luglio cinque appuntamenti con il GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola per l’avvio del percorso che porterà alla redazione della nuova Strategia di Sviluppo Locale per il periodo di programmazione 2023-2027.

Gli incontri rivolti ai beneficiari dei bandi e alle parti interessate locali in vista della prossima uscita del Bando regionale che, nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale, selezionerà i Gruppi di Azione Locale piemontesi per il periodo di programmazione 2023-2027.

“La fase attuale -spiega il Gal- si sovrappone parzialmente al periodo di operatività del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, che ha consentito al GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola di sostenere gli interventi di enti e imprese del territorio con 9 milioni di Euro, coinvolgendo circa 280 beneficiari e generando investimenti sul territorio per oltre 15 milioni di Euro.

I cinque incontri si svolgeranno tra il 10 e il 12 luglio prossimi online e in diversi centri della provincia (a seguire il programma dettagliato), con l’assistenza tecnica della Società Co.R.In.Te.A. di Torino e dell’Istituto Universitario di Studi Europei”.

Gli appuntamenti, sottolinea il Gal, saranno occasione di confronto con il territorio, con un duplice obiettivo. Il primo è quello di fornire una prima informazione ai potenziali beneficiari dei futuri bandi, previsti a partire dal 2024: imprese agricole, turistiche, delle filiere del legno e della pietra ed enti pubblici interessati a progetti per lo sviluppo di attività educative e culturali, per il potenziamento delle infrastrutture turistiche e ricreative, per il rafforzamento dei servizi socio-assistenziali. Il secondo è quello di raccogliere indicazioni e suggerimenti utili alla stesura della nuova Strategia di Sviluppo Locale da un ampio gruppo di attori del territorio, anche non direttamente destinatari delle future risorse GAL.

Al fine di delineare un quadro quanto più possibile completo e accurato degli interessi e dei bisogni delle imprese e degli abitanti dell’area di competenza del Gal (Verbano Cusio Ossola e Alto Novarese), è inoltre disponibile un questionario compilabile online sul sito www.gallaghiemonti.it Il Gal invita tutti gli Enti e le imprese del territorio a compilarlo, con preghiera di massima diffusione.

Il programma degli incontri

• WEBINAR – 10 Luglio 2023, ore 20.45 – solo online, aperto al pubblico. Il link per poter seguire il webinar è disponibile sul sito: www.gallaghiemonti.it:

• DOMODOSSOLA – 11 Luglio 2023, ore 9.30-11.30 (Unione Montana delle Valli d’Ossola, Via G. Romita 13).

• OMEGNA – 11 Luglio 2023, ore 15.00-17.00 (Forum c/o Parco P. Maulini 1).

• VERBANIA – 12 Luglio 2023, ore 9.30-11.30 – in presenza e online (Sala Ravasio, sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Viale Industria 25).

• NEBBIUNO – 12 Luglio 2023, ore 15.00-17.00 (presso la sala consiglio del Comune, Piazza IV Novembre, 1).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola: Via Romita 13 bis, 28845 Domodossola (VB).

Email: info@gallaghiemonti.it

Tel: + 39 0324 481756