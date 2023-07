Rinnovo del consiglio direttivo di Federmanager Novara Vco e del revisore dei conti – triennio 2023-2025

In data 13 giugno 2023 si sono svolte le operazioni di scrutinio relative alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti per il Triennio 2023/2025 di Federmanager Novara-VCO.

Positiva l’adesione da parte dei votanti che hanno potuto esprimere il proprio voto tramite piattaforma on-line o posta tradizionale in base alle singole necessità. Il Comitato elettorale ha operato con linearità e nel pieno rispetto dello Statuto Sociale. Al termine dello scrutinio risultano quindi eletti per il Consiglio Direttivo:

In quota dirigenti in pensione (4):

Uberti Ubaldo

Siccità Salvatore

Nannoni Fabio

Caminito Mauro (per il VCO)

In quota dirigenti in servizio (5):

Ballarè Maura

Cocco Monica

Trerotola Carmine

Seveso Luca Maria (per il VCO)

Monti Claudio (per il VCO)

Come nuovo Revisore dei Conti risulta eletto l’Ing. Bruno Franco Ferraris

Successivamente, in data 30 Giugno 2023, si sono riuniti i neo-eletti per provvedere all’attribuzione delle cariche del nuovo Consiglio Direttivo e Revisore dei Conti così assegnate:

PRESIDENTE: Uberti Ubaldo

VICE PRESIDENTE NOVARA :Trerotola Carmine

VICE PRESIDENTE VCO: Seveso Luca Maria

TESORIERE: Siccità Salvatore

CONSIGLIERI NOVARA: Ballarè Maura, Cocco Monica, Nannoni Fabio CONSIGLIERI VCO: Caminito Mauro, Monti Claudio

REVISORE DEI CONTI: Ferraris Bruno Franco

Presenti all’incontro anche i Consiglieri uscenti del precedente triennio che si sono complimentati con i nuovi componenti del Consiglio Direttivo e con il Revisore dei Conti, augurando un proficuo lavoro portando sempre più a conoscenza il ruolo prezioso che l’Associazione svolge.