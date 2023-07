Firme per riaprire la pediatria a Domo, un papà ossolano: "Politici locali assenti e silenti"

“I politici litigano sul mantenere due ospedali o farne uno nuovo e intanto le carenze di oggi ricadono sulla testa di noi cittadini”.

A parlare è Matteo Spataro, papà di una bimba che qualche settimana fa aveva vissuto una disavventura al San Biagio. La piccola, che stava male, non era stata ricoverata per la mancanza di posti letto pediatrici ed era stata trasferita a Verbania. Da li è iniziata la battaglia del giovane papà ossolano. Una battaglia che ha visto partire anche una raccolta firme per la riapertura della pediatria al San Biagio che oggi conta oltre 1100 firme raccolte.

“A fronte delle firme che abbiamo raccolto, non c'è stato un sindaco, un politico, un'associazione che si batte per i diritti dei malati, a farsi avanti” dice sconsolato Spataro. “Non capisco come mai il sindaco di Domo Lucio Pizzi o il presidente della Provincia Alessandro Lana non abbiano fatto cenno almeno ad un interessamento presso l'Asl. Eppure sono ossolani entrambi” sottolinea Spataro. “Ho sentito e letto che ora nell'organo della rappresentanza dei sindaci dell'Asl è anche entrato il sindaco del mio paese natale, Beura, spero che Davide Carigi, possa portare sul tavolo della rappresentanza questo disagio che vivono gli ossolani che hanno problemi di salute con i loro figli” continua Spataro che parla anche dei comitati nati negli anni e ad oggi silenti: “Anni fa per la chiusura di un reparto o un servizio portavano migliaia di persone in piazza, battagliavano sui giornali, protestavano.....oggi dove sono finiti, dove sono spariti?”.