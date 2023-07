Promozione e Prima Categoria, campionati al via dal 10 settembre

Inizieranno il 10 settembre i campionati di calcio di Promozione e Prima Categoria. E’ la prima certezza, in attesa di conoscere a giorni la composizione dei vari gironi.

Le partite per quest'anno inizieranno alle ore 15, poi alle 14 e 30 dal 22 ottobre, quindi torneranno alle 15 dal 24 marzo 2024.

La Lega piemontese ha stabilito anche le regole sull’impiego dei giovani. Per la Promozione, si legge nel comunicato, ‘’ciascuna compagine ha l’obbligo di utilizzare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse almeno tre giocatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: un calciatore nato dal 1.1.2003; uno nato dal 1.1, uno nato dal 1.1.2005.

In Prima Categoria è previsto l’utilizzo di almeno un calciatore nato dal 1.1.2002 in poi.