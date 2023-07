Denunciato un 46enne domese per furto in un vivaio di Domodossola

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Domodossola hanno denunciato in stato di libertà un 46 enne domese con precedenti di polizia per furto. Poco dopo la mezzanotte di ieri, infatti, era giunta alla centrale operativa dei Carabinieri di Domodossola una segnalazione circa un individuo che era stato visto scavalcare la recinzione di un vivaio in via al bersaglio di Domodossola.

Immediatamente veniva inviata una pattuglia del radiomobile per verificare quanto segnalato. Giunti sul posto i carabinieri hanno sorpreso l’uomo ancora vicino al cancello del vivaio mentre stava caricando sulla propria autovettura 12 vasi di piante e fiori. La refurtiva, del valore di circa 100 euro, è stata immediatamente restituita al proprietario che nel frattempo era stato contattato dai militari, mentre l’uomo, condotto in caserma per gli accertamenti di rito, è stato denunciato per furto.