Fiera di San Bernardo, Luca Mercalli al convegno sulla montagna

Sabato 8 luglio, nell’ambito della 35esima Fiera di San Bernardo di Macugnaga, si tiene un Convegno che ha lo scopo di sollevare un dibattito su un tema molto importante per la nostra provincia: il futuro a cui le nostre montagne vanno incontro a causa del cambiamento climatico.

Il titolo del convegno è “Quale futuro per la Montagna? Ripopolamento e opportunità di sviluppo delle Alte Terre alla luce del cambiamento climatico”, e vedrà la partecipazione di alcuni importanti intellettuali ed esperti in materia. Tra gli interventi più attesi quello di Luca Mercalli, noto meteorologo, giornalista, docente di climatologia nonché presidente della Società Metereologica Italiana; il professore tiene una conferenza dal titolo “Riscaldamento globale e riabitazione montana sostenibile: un'esperienza concreta in alta valle di Susa”.

Gli altri esperti che prendono parte al convegno sono Annibale Salsa, antropologo, docente di antropologia filosofica ed esperto delle Alpi, Enrico Rizzi, storico delle Alpi e della tradizione Walser, e Luciano Caveri, giornalista ed europarlamentare.

L’appuntamento è fissato per sabato 8 luglio, a partire dalle 16.30, presso la Kongresshaus di Macugnaga.